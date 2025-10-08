AFG vs BAN: अफगानिस्तान-बांग्लादेश के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज, जानिए कब-कब होंगे मैच?

अफगानिस्तान के पास सीरीज का अंतिम मुकाबला जीतकर सम्मान बचाने का मौका था, लेकिन बांग्लादेशी टीम ने इस मैच को 6 विकेट से जीतकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। अब दोनों देशों के बीच तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली जानी है, जिसमें अफगानिस्तान के पास टी20 सीरीज की हार का बदला लेने का मौका होगा। सीरीज का पहला मैच 8 अक्टूबर, दूसरा मैच 11 अक्टूबर और तीसरा मुकाबला 14 अक्टूबर को खेला जाना है। सभी मुकाबले अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में आयोजित होंगे। 2 min read