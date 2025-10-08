Patrika LogoSwitch to English

AFG vs BAN: अफगानिस्तान-बांग्लादेश के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज, जानिए कब-कब होंगे मैच?

अफगानिस्तान के पास सीरीज का अंतिम मुकाबला जीतकर सम्मान बचाने का मौका था, लेकिन बांग्लादेशी टीम ने इस मैच को 6 विकेट से जीतकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। अब दोनों देशों के बीच तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली जानी है, जिसमें अफगानिस्तान के पास टी20 सीरीज की हार का बदला लेने का मौका होगा। सीरीज का पहला मैच 8 अक्टूबर, दूसरा मैच 11 अक्टूबर और तीसरा मुकाबला 14 अक्टूबर को खेला जाना है। सभी मुकाबले अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में आयोजित होंगे।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 08, 2025

अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है (Photo - EspnCricInfo)

Afghanistan vs Bangladesh, ODI Series: अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच बुधवार से तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसमें अफगानिस्तानी टीम टी20 सीरीज में मिली शर्मनाक हार का बदला लेने उतरेगी। अफगानिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ 2-5 अक्टूबर के बीच खेली गई तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज के सभी मुकाबलों में शिकस्त झेलनी पड़ी थी। बांग्लादेश ने पहला मैच 4 विकेट से अपने नाम किया, जिसके बाद दूसरा मुकाबला 2 विकेट से जीता।

अफगानिस्तान के पास सीरीज का अंतिम मुकाबला जीतकर सम्मान बचाने का मौका था, लेकिन बांग्लादेशी टीम ने इस मैच को 6 विकेट से जीतकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। अब दोनों देशों के बीच तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली जानी है, जिसमें अफगानिस्तान के पास टी20 सीरीज की हार का बदला लेने का मौका होगा। सीरीज का पहला मैच 8 अक्टूबर, दूसरा मैच 11 अक्टूबर और तीसरा मुकाबला 14 अक्टूबर को खेला जाना है। सभी मुकाबले अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में आयोजित होंगे।

अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच वनडे इतिहास में साल 2014 से अब तक कुल 19 मैच खेले गए हैं, जिसमें बांग्लादेश का पलड़ा भारी रहा है। बांग्लादेशी टीम 11 मैच अपने नाम कर चुकी है, जबकि अफगानिस्तान ने 8 मुकाबले जीते हैं।

अफगानिस्तान-बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज का कार्यक्रम :

8 अक्टूबर : पहला वनडे मैच (शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी)
11 अक्टूबर : दूसरा वनडे मैच (शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी)
14 अक्टूबर : तीसरा वनडे मैच (शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी)

बांग्लादेश की टीम: तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन, नजमुल हुसैन शांतो, तौहीद हिरदॉय, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), शमीम हुसैन, जेकर अली (विकेटकीपर), तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, तनवीर इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, नुरुल हसन, हसन महमूद, मोहम्मद नईम, रिशद हुसैन और नाहिद राणा।

अफगानिस्तान की टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरवेश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांगेयालिया खारोटे, बशीर अहमद, एएम गजनफर, इकराम अलीखिल, मोहम्मद सलीम सफी और अब्दुल्ला अहमदजई।

Updated on:

08 Oct 2025 02:17 pm

Published on:

08 Oct 2025 02:16 pm

AFG vs BAN: अफगानिस्तान-बांग्लादेश के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज, जानिए कब-कब होंगे मैच?

