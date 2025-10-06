अफगानिस्तान का बुरा हाल, बांग्लादेश ने तीसरे मुकाबले में 6 विकेट से रौंदकर सीरीज में 3-0 से किया सूपड़ा साफ

AFG vs BAN Match Highlights: एशिया कप में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाली अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान को अब बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। शारजाह में खेले गए तीसरे मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में अफगानिस्‍तान ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 143 रन बनाए थे। बांग्लादेश ने 18 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाते हुए शानदार जीत दर्ज की।