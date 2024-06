सुपर थर्सडे में AFG vs SA और IND vs ENG सेमीफाइनल का डबल धमाल, जानें भारत में कब-कहां देख सकेंगे लाइव

AFG vs SA Semi Final मैच भारत कब से लाइव देख सकते हैं? अफगानिस्‍तान बनाम साउथ अफ्रीका सेमीफाइन मैच गुरुवार 27 जून को भारतीय समयानुसार, सुबह 6 बजे से लाइव देख सकेंगे। AFG vs SA Semi Final Match कहां खेला जाएगा? अफगानिस्‍तान बनाम साउथ अफ्रीका सेमीफाइन मैच त्रिनिदाद के तारोबा स्थित ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs ENG Semi Final मैच भारत कब से लाइव देख सकते हैं? भारत बनाम इंग्‍लैंड सेमीफाइनल मैच गुरुवार 27 जून को भारतीय समयानुसार, रात 8 बजे से लाइव देख सकेंगे। IND vs ENG Semi Final Match कहां खेला जाएगा? भारत बनाम इंग्‍लैंड सेमीफाइनल मैच गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा।

यह भी पढ़ें Gulbadin Naib पर क्या चोट का झूठा बहाना बनाने के लिए लगेगा बैन? जानें ICC का ये नियम AFG vs SA और IND vs ENG Semi Finals मैचों का लाइव प्रसारण भारत में कौन से चैनल पर देख सकते हैं? AFG vs SA और IND vs ENG Semi Finals मैचों का लाइव प्रसारण आप भारत में स्‍टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्‍न चैनल्‍स पर देख सकते हैं।