अफगानिस्तान ने रचा इतिहास, तोड़ा दक्षिण अफ्रीका का बड़ा रिकॉर्ड, वनडे क्रिकेट में पहली बार हुआ ऐसा

विपक्षी खेमे से सैफ हसन ने 4 ओवरों में 6 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि हसन महमूद और तनवीर इस्लाम ने 2-2 वकेट अपने नाम किए। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम को महज 35 रन पर मोहम्मद नईम (7) के रूप में पहला झटका लगा। यहां से विकेटों का पतझड़ लग गया। टीम 27.1 ओवरों में महज 93 रन पर सिमट गई। बांग्लादेश के लिए सैफ हसन (43) दहाई का आंकड़ा छूने वाले इकलौते बल्लेबाज रहे।