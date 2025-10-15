Patrika LogoSwitch to English

अफगानिस्तान ने रचा इतिहास, तोड़ा दक्षिण अफ्रीका का बड़ा रिकॉर्ड, वनडे क्रिकेट में पहली बार हुआ ऐसा

अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 293 रन बनाए। इसके जवाब में बांग्लादेशी टीम 27.1 ओवरों में महज 93 रन पर ही सिमट गई। इसी के साथ अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीकी टीम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिसने 4 अक्टूबर 2024 को अबू धाबी के मैदान पर आयरलैंड के विरुद्ध 174 रन से जीत हासिल की थी।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 15, 2025

अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को बुरी तरह रौंदते हुए इतिहास रच दिया। (Photo - EspnCricInfo)

Afghanistan vs Bangladesh, 3rd ODI: अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। अबू धाबी में खेले गए सीरीज के तीसरे मैच में अफगानिस्तान ने 200 रन से जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। यह अबू धाबी के मैदान पर रनों के लिहाज से वनडे फॉर्मेट में सबसे बड़ी जीत रही।

अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 293 रन बनाए। इसके जवाब में बांग्लादेशी टीम 27.1 ओवरों में महज 93 रन पर ही सिमट गई। इसी के साथ अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीकी टीम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिसने 4 अक्टूबर 2024 को अबू धाबी के मैदान पर आयरलैंड के विरुद्ध 174 रन से जीत हासिल की थी।

इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर स्कॉटलैंड की टीम है, जिसने 14 जनवरी 2015 को अफगानिस्तान को यहां 150 रन से शिकस्त दी थी। साउथ अफ्रीकी टीम ने 2 अक्टूबर 2024 को आयरलैंड के खिलाफ अबू धाबी में 139 रन से जीत दर्ज की थी। वहीं, 3 नवंबर 2009 को न्यूजीलैंड के खिलाफ 138 रन से जीत हासिल करने वाली पाकिस्तानी टीम लिस्ट में पांचवें स्थान पर मौजूद है।

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी अफगानिस्तानी टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने 16 ओवरों में 99 रन की साझेदारी की। गुरबाज 44 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 42 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

यहां से इब्राहिम जादरान ने सेदिकुल्लाह अटल के साथ दूसरे विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया। सेदिकुल्लाह ने 47 गेंदों में 3 चौकों के साथ 29 रन टीम के खाते में जोड़े। अफगानिस्तान ने 173 के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट गंवाया, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। यहां से अफगानिस्तानी टीम पारी में सिर्फ 120 रन ही जोड़ सकी।

विपक्षी खेमे से सैफ हसन ने 4 ओवरों में 6 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि हसन महमूद और तनवीर इस्लाम ने 2-2 वकेट अपने नाम किए। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम को महज 35 रन पर मोहम्मद नईम (7) के रूप में पहला झटका लगा। यहां से विकेटों का पतझड़ लग गया। टीम 27.1 ओवरों में महज 93 रन पर सिमट गई। बांग्लादेश के लिए सैफ हसन (43) दहाई का आंकड़ा छूने वाले इकलौते बल्लेबाज रहे।

अफगानिस्तान के लिए बिलाल सामी ने 33 रन देकर सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए, जबकि राशिद खान ने 3 विकेट अपने नाम किए। बांग्लादेशी टीम को अफगानिस्तान के विरुद्ध शारजाह में खेली गई टी20 सीरीज में 0-3 से शिकस्त झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप के साथ इस टीम ने हिसाब बराबर कर लिया है।

Published on:

15 Oct 2025 09:55 am

Hindi News / Sports / Cricket News / अफगानिस्तान ने रचा इतिहास, तोड़ा दक्षिण अफ्रीका का बड़ा रिकॉर्ड, वनडे क्रिकेट में पहली बार हुआ ऐसा

