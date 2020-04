आफरीदी ने बड़े ब्रांड्स से की मार्मिक अपील, राशन दे दो फ्री में करूंगा विज्ञापन

इस्लामाबाद : कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी ने पूरे विश्व में तबाही मचा रखी है। अब तक इसकी चपेट में पूरी दुनिया के 20 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं। वहीं 1 लाख 23 हजार से ज्यादा लोग इस महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। इस महामारी से भारत और पाकिस्तान भी जूझ रहे हैं। पाकिस्तान में अब तक करीब 6000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 96 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस संकट की घड़ी में पाकिस्तान में कई क्रिकेटर भी राहत का काम कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के दिग्गज हरफनमौला शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) का नाम भी शामिल है। वह अपने फाउंडेशन की ओर से पाकिस्तान के जरूरतमंदों को राशन और अन्य जरूरी सामान मुहैया करा रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि वह जितना राहत कार्य कर रहे हैं, वह नाकाफी है। इसलिए इसे वह और बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं। इसीलिए आफरीदी ने एक वीडियो शेयर कर लोगों से मदद की अपील की है। उनकी इस अपील को देखकर आप भी कहेंगे वाह आफरीदी।

एशियाई ब्रैडमैन ने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज की बहस की खत्म, बोले- कोहली की टक्कर किसी से नहीं

बड़े ब्रांड्स से की अपील, राशन दे दो, फ्री में करूंगा एड

शाहिद अफरीदी ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर तमाम बड़े ब्रांड्स से अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में बस आप लोग राशन दे दें, वह उनके विज्ञापन फ्री में करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनका यह संदेश थोड़ा अलग है। आफरीदी बोले, जिन ब्रांड्स के साथ उन्होंने काम किया है, उनके मदद की जरूरत है। बकौल आफरीदी, जितना संभव हो रहा है वह लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में उनकी टीम लोगों तक खाना पहुंचाने की कोशिश में कामयाब रही है, लेकिन यह नाकाफी है। वह इसे और बड़े स्तर पर करना चाह रहे हैं। इसके लिए आपसे उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वह उनके लिए फ्री में काम करेंगे, जो इस मुश्किल वक्त में राशन देंगे। आफरीदी ने कहा कि सोशल मीडिया, टीवी, जहां कहेंगे, वह वहां उनके ब्रांड का प्रचार कर देंगे। इसके लिए एक पैसा भी नहीं लेंगे। इस वक्त उन्हें बस राशन चाहिए, ताकि लोगों की मदद हो सके।

I have been lucky to have worked with many brands for ads/promotion. Now working first hand with the ones suffering during #COVID2019 I have a proposal to al brands: I will work with brands for free personally - I just want ration and funds in return #DonateKaroNa @SAFoundationN pic.twitter.com/UI43gkBTmo