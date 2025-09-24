हांगकांग सिक्सेस और ILT20 के बाद अब BBL में भी खेलते हुए नज़र आएंगे रविचंद्रन अश्विन, इस टीम से जुड़ेंगे!

रविचंद्रन अश्विन भारत की ओर से 106 टेस्ट मुकाबलों में 537 विकेट ले चुके हैं। इस फॉर्मेट में उन्होंने 25.75 की औसत के साथ 3,503 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं, 116 वनडे मुकाबलों में इस दाएं हाथ के स्पिनर ने 156 शिकार किए। 65 टी20 मुकाबलों में अश्विन के नाम 72 विकेट हैं। अश्विन ने अपने आईपीएल करियर में 220 मैच खेले, जिसमें 30.22 की औसत के साथ 187 विकेट हासिल किए।