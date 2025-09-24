Patrika LogoSwitch to English

हांगकांग सिक्सेस और ILT20 के बाद अब BBL में भी खेलते हुए नज़र आएंगे रविचंद्रन अश्विन, इस टीम से जुड़ेंगे!

'फॉक्स स्पोर्ट्स' के मुताबिक, अश्विन जनवरी की शुरुआत में इंटरनेशनल टी20 लीग के समापन के बाद सिडनी थंडर से जुड़ेंगे। वह इस लीग में डेविड वार्नर और सैम कोंस्टस के साथ खेलते नजर आएंगे। इस महीने की शुरुआत में, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉड ग्रीनबर्ग ने अश्विन से बिग बैश लीग में उनकी रुचि जानने के लिए संपर्क किया था।

भारत

Siddharth Rai

Sep 24, 2025

R Ashwin likely play The Hundred League
भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन। (फोटो सोर्स: IANS)

Ravichandran Ashwin, Big Bash League: भारतीय ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 'बिग बैश लीग' खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय कैप्ड खिलाड़ी बनने को तैयार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अश्विन 'सिडनी थंडर' से जुड़ सकते हैं। अश्विन ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लिया है। 39 वर्षीय खिलाड़ी ने मंगलवार को इंटरनेशनल टी20 नीलामी में 1,20,000 अमेरिकी डॉलर के बेस प्राइज के साथ खुद को सूचीबद्ध करवाया है।

'फॉक्स स्पोर्ट्स' के मुताबिक, अश्विन जनवरी की शुरुआत में इंटरनेशनल टी20 लीग के समापन के बाद सिडनी थंडर से जुड़ेंगे। वह इस लीग में डेविड वार्नर और सैम कोंस्टस के साथ खेलते नजर आएंगे। इस महीने की शुरुआत में, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉड ग्रीनबर्ग ने अश्विन से बिग बैश लीग में उनकी रुचि जानने के लिए संपर्क किया था।

अश्विन ने इस साल के बीबीएल विदेशी खिलाड़ी ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट में उनकी भागीदारी के लिए छूट देनी होगी, ठीक उसी तरह जैसे मार्टिन गप्टिल ने 2022 में मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ आखिरी समय में किया था।

दिसंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करने के बाद अश्विन ने अगस्त 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को भी अलविदा कह दिया। इसी के साथ उन्होंने खुद को भारत के बाहर फ्रेंचाइजी-आधारित टूर्नामेंट्स के लिए उपलब्ध करा दिया। अश्विन बीते हफ्ते हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट से जुड़े हैं। क्रिकेट हांगकांग ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है।

रविचंद्रन अश्विन भारत की ओर से 106 टेस्ट मुकाबलों में 537 विकेट ले चुके हैं। इस फॉर्मेट में उन्होंने 25.75 की औसत के साथ 3,503 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं, 116 वनडे मुकाबलों में इस दाएं हाथ के स्पिनर ने 156 शिकार किए। 65 टी20 मुकाबलों में अश्विन के नाम 72 विकेट हैं। अश्विन ने अपने आईपीएल करियर में 220 मैच खेले, जिसमें 30.22 की औसत के साथ 187 विकेट हासिल किए।

Published on:

24 Sept 2025 02:50 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / हांगकांग सिक्सेस और ILT20 के बाद अब BBL में भी खेलते हुए नज़र आएंगे रविचंद्रन अश्विन, इस टीम से जुड़ेंगे!

