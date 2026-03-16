न्यूजीलैंड को एक ही दिन में लगे 2 बड़े झटके, ईश सोढ़ी के बाद ये खिलाड़ी भी सिरीज से बाहर

बे ओवल, माउंट मौंगानुई में खेले गए सीरीज के पहले टी20 में न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 91 रनों पर ढेर हो गई और साउथ अफ्रीका ने यह मैच सात विकेट से जीत लिया। न्यूजीलैंड के सिर्फ 4 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू पाए और सर्वाधिक स्कोर जेम्स नीशम (26) का रहा। जेकब्स 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर रन आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कोबानी मोकोएना ने 3, तो कोएट्जी, बार्टमैन और महाराज ने 2-2 विकेट झटके।



जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 16.4 ओवर में ही सिर्फ 3 विकेट खोकर लक्ष्य का सफल पीछा कर लिया। कॉनर एस्टरहुइजेन ने 48 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली, जिसने जीत में अहम योगदान दिया। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी भी बेदम रही। जेमीसन, फोक्स और सैंटनर ने 1-1 विकेट चटकाया मगर मैच आखिर तक एकतरफा रहा।