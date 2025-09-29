एशिया कप में जीत के बाद इस स्टार के कोच का ऐलान, बताया कौन है टीम इंडिया का अगला विराट

सतीश सामंत ने आईएएनएस से कहा, "मैच के दौरान पलड़ा कभी भारत, तो कभी पाकिस्तान के पक्ष में था, लेकिन भारत ने तजुर्बे के साथ इस मुकाबले को जीता। दुबई के मैदान पर 147 रन का लक्ष्य इतना भी आसान नहीं था। पाकिस्तानी टीम जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही थी, उसे देखकर लग रहा था कि टीम 190 रन तक पहुंच सकती है, लेकिन कुलदीप यादव ने शानदार ओवर के साथ भारत की मैच में वापसी करा दी।"