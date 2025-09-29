Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

एशिया कप में जीत के बाद इस स्टार के कोच का ऐलान, बताया कौन है टीम इंडिया का अगला विराट

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए Asia Cup 2025 के फाइनल में पाकिस्तानी टीम को 19.1 ओवरों में 146 रन पर समेटने के बाद भारत ने 19.4 ओवरों में जीत दर्ज कर ली।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 29, 2025

Tilak Verma and virat Kohli

विराट कोहली और तिलक वर्मा (फोटो- IANS)

भारत ने 'एशिया कप 2025' के खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की। टीम इंडिया के प्रदर्शन से भारतीय क्रिकेटर शिवम दुबे के कोच सतीश सामंत बेहद खुश हैं। उन्होंने खिताबी मुकाबले में नाबाद 69 रन बनाने वाले तिलक वर्मा को 'भविष्य का विराट कोहली' बताया है।

सतीश सामंत ने आईएएनएस से कहा, "मैच के दौरान पलड़ा कभी भारत, तो कभी पाकिस्तान के पक्ष में था, लेकिन भारत ने तजुर्बे के साथ इस मुकाबले को जीता। दुबई के मैदान पर 147 रन का लक्ष्य इतना भी आसान नहीं था। पाकिस्तानी टीम जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही थी, उसे देखकर लग रहा था कि टीम 190 रन तक पहुंच सकती है, लेकिन कुलदीप यादव ने शानदार ओवर के साथ भारत की मैच में वापसी करा दी।"

तिलक को बताया अगला विराट

उन्होंने कहा, "मैं सूर्यकुमार यादव से उम्मीद कर रहा था, लेकिन वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले में भारत को जीत दिलाई। उन्होंने शिवम दुबे के साथ शानदार साझेदारी की। तिलक वर्मा को 'भविष्य का विराट कोहली' कहा जा सकता है।"

इस ऐतिहासिक मुकाबले में शिवम दुबे ने 22 गेंदों में 2 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 33 रन की पारी खेली। कोच ने कहा, "शिवम दुबे ने भी अपने गेम को बदला। उन्होंने रन दौड़ने पर भी फोकस किया। बल्लेबाजी में जल्दबाजी नहीं दिखाई। मुझे लगता है कि अगले 10 वर्षों के लिए भारत का मिडिल ऑर्डर सुरक्षित हाथों में है।"

रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में पाकिस्तानी टीम को 19.1 ओवरों में 146 रन पर समेटने के बाद भारत ने 19.4 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। इस मुकाबले में कुलदीप यादव ने 30 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में नाबाद 69 रन बनाए। टीम इंडिया ने एशिया कप के इस संस्करण में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

29 Sept 2025 09:58 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप में जीत के बाद इस स्टार के कोच का ऐलान, बताया कौन है टीम इंडिया का अगला विराट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

BAN vs WI: बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के शेड्यूल का किया ऐलान

West Indies
क्रिकेट

मोहसिन नकवी की बड़ी डिमांड, बताया किस शर्त पर, कब देंगे टीम इंडिया को ट्रॉफी और मेडल

Mohsin Naqvi on Asia Cup 2025
क्रिकेट

भारत को ट्रॉफी सौंपने से इनकार पर बढ़ा विवाद, पाकिस्तान और मोहसिन नकवी को भुगतना पड़ेगा खामियाजा !

Team India
क्रिकेट

शादी के दूसरे महीने में ही चीट करते हुए पकड़े गए थे युजवेंद्र चहल, तलाक के बाद धनाश्री ने किया सबसे बड़ा खुलासा

Dhanashree Verma
क्रिकेट

टीम इंडिया की जीत के बाद PM मोदी ने ऐसा क्या लिखा कि 30 मिलियन लोगों ने देख लिया, 25 हजार यूजर्स ने दिया रिप्लाई

Team India asia cup 2025 champions
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.