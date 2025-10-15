रहाणे ने अपनी बात बेबाकी से रखते हुए कहा कि चयनकर्ताओं को आधुनिक क्रिकेट की रफ्तार और खिलाड़ियों की शैली को समझना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि चयन समिति में ऐसे पूर्व क्रिकेटरों को शामिल किया जाना चाहिए, जिन्होंने हाल ही में, यानी 5-6 या 7-8 साल पहले, शीर्ष स्तर के क्रिकेट से संन्यास लिया हो। उनका मानना है कि क्रिकेट का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, खासकर टी20 और आईपीएल जैसे प्रारूपों के आगमन के साथ। ऐसे में, चयनकर्ताओं की सोच भी इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाने वाली होनी चाहिए। रहाणे ने कहा, "हमें इस आधार पर फैसले नहीं लेने चाहिए कि 20-30 साल पहले क्रिकेट कैसे खेला जाता था।"