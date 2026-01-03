‘BCCI ही करे तय’, मुस्ताफिजुर रहमान कॉन्ट्रोवर्सी पर इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी का बयान

Mohammad Kaif on Mustafizur Rahman Controversy: आईपीएल 2026 के लिए नीलामी मेंं कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था। लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदू माइनोरिटी के साथ हो रही लगातार हिंसा ने भारत और बांग्लादेश के मुद्दे को एक बार फिर हवा दी है। हाल ही में एक हिंदू युवक को भीड़ ने पीट-पीट कर मार दिया गया था, जिसके चलते अब बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान के आईपीएल खेलने पर विरोध बढ़ गया है। इस मामले में देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी कूद पड़ी हैं और राजनीतिक छींटाकशी भी शुरू हो चुकी है। इसी मुद्दे पर बात करते हुए भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने भी बयान दिया है और कहा कि इस बात का फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को ही करने देना चाहिए।