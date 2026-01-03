3 जनवरी 2026,

'BCCI ही करे तय', मुस्ताफिजुर रहमान कॉन्ट्रोवर्सी पर इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी का बयान

Mustafizur Rahman Controversy: मुस्ताफिजुर रहमान को केकेआर ने आईपीएल 2026 के लिए 9.20 करोड़ में खरीदा था। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और टीम और टीम के मालिक की आलोचनाएं हो रही हैं। इसी मुद्दे पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने अब बयान दिया है।

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 03, 2026

Mustafizur Rahaman

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान (फोटो- ESPN)

Mohammad Kaif on Mustafizur Rahman Controversy: आईपीएल 2026 के लिए नीलामी मेंं कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था। लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदू माइनोरिटी के साथ हो रही लगातार हिंसा ने भारत और बांग्लादेश के मुद्दे को एक बार फिर हवा दी है। हाल ही में एक हिंदू युवक को भीड़ ने पीट-पीट कर मार दिया गया था, जिसके चलते अब बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान के आईपीएल खेलने पर विरोध बढ़ गया है। इस मामले में देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी कूद पड़ी हैं और राजनीतिक छींटाकशी भी शुरू हो चुकी है। इसी मुद्दे पर बात करते हुए भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने भी बयान दिया है और कहा कि इस बात का फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को ही करने देना चाहिए।

'वेटिंग गेम खेलना होगा'

मोहम्मद कैफ ने इस ताजा मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि इस मामले पर अंतिम फैसला बीसीसीआई को ही करना चाहिए। कैफ ने कहा, "मुझे इस मामले की ज्यादा जानकारी नहीं है। यह एक संवेदनशील मामला है, मैं इस पर बैठकर अपनी राय नहीं दे सकता हूं। मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए और बीसीसीआई को ही इस पर फैसला लेना है।" मुस्ताफिजुर के खेलने या न खेलने पर कैफ ने कहा कि हमें सीधे ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। बीसीसीआई एक बड़ी संस्था है, जो बड़े-बड़े टूर्नामेंट आयोजित करवाती है। उन्हें पता है कि क्या और कैसे करना है।

मुस्ताफिजुर को 9.20 करोड़ में केकेआर ने खरीदा

16 दिसंबर को अबू धाबी में हुए आईपीएल 2026 के ऑक्शन में तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मुस्ताफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ की भारी कीमत देकर अपनी स्क्वॉड में शामिल किया था। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ चली बिडिंग वॉर में अंत में केकेआर ने बाजी मारी और बांग्लादेशी तेज गेंदबाज को टीम का हिस्सा बनाया। केकेआर के इसी फैसले पर टीम के मालिक बॉलीवुड अभनेता शाहरुख खान की भी काफी आलोचना हो रही है। इन्हीं सभी बातों पर कैफ का कहना है कि बीसीसीआई को ही इस पर अंतिम निर्णय लेना चाहिए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Published on:

03 Jan 2026 11:27 am

