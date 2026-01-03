VHT 2025-26 में अर्शदीप सिंह ने जयपुर मचाया कोहराम, विपक्षी टीम को महज 75 रन पर समेट सिर्फ 6 ओवर में जीता मैच

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। (फोटो सोर्स: ANI)
VHT 2025-26 के पांचवें राउंड में आज शनिवार 3 जनवरी को जयपुर के जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड में पंजाब और सिक्किम के बीच मैच खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी सिक्किम की टीम अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी के चलते 22.2 में महज 75 रनों पर ढेर हो गई। इसके जवाब में पंजाब ने प्रभसिमरन सिंह के तूफानी अर्धशतक की बदौलत 6.2 ओवर में लक्ष्य को आसानी से हासिल करते हुए 10 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की।
शुभमन गिल से उम्मीद थी कि वह शनिवार को सिक्किम के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच से वापसी करेंगे। हालांकि, ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि पंजाब के कप्तान को फूड पॉइजनिंग के कारण आखिरी समय में बाहर कर दिया गया। स्पोर्टस्टार के अनुसार, गिल और अर्शदीप सिंह दोनों को पंजाब की प्लेइंग इलेवन में शामिल होना था, लेकिन सिर्फ अर्शदीप ही टीम में जगह बना पाए, क्योंकि भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान को आखिरी समय में बाहर कर दिया गया।
पंजाब ने टॉस जीतकर पहले सिक्किम को बल्लेबाजी का न्यौता दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी सिक्किम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। सुखदीप बाजवा ने महज 10 के स्कोर पर उसके सलामी बल्लेबाज अमित रहेजा (8) के रूप पहला झटका दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने दूसरे ओपनर आशीष थापा (8) बोल्ड मारकर दूसरा झटका दिया।
इसके बाद तो जैसे विकेटों की झड़ी लग गई और पूरी टीम महज 75 रनों पर ही ढेर हो गई। पलजोर तमोंग ने सबसे ज्यादा 13 रन बनाए। उनके अलावा अन्य को कोई बल्लेबाज 10 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सका। पंजाब के लिए अर्शदीप ने घातक गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट चटकाए। वहीं, सुखदीप और मार्कंडे ने दो-दो विकेट लिए।
पंजाब के सलामी बल्लेबाज हरनूर सिंह और प्रभसिमरन सिंह ने क्रीज पर उतरते ही सिक्किम के गेंदबाजों बखिया उधेड़ दी और मजह 6.2 ओवर में 81 रन बनाते हुए आसान जीत दर्ज की। हरनूर ने 13 गेंदों पर नाबाद 22 रन और प्रभसिमरन ने 26 गेंदों पर नाबाद 53 रनों की पारी खेली।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग