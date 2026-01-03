VHT 2025-26 में अर्शदीप सिंह ने जयपुर मचाया कोहराम, विपक्षी टीम को महज 75 रन पर समेट सिर्फ 6 ओवर में जीता मैच

शुभमन गिल से उम्मीद थी कि वह शनिवार को सिक्किम के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच से वापसी करेंगे। हालांकि, ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि पंजाब के कप्तान को फूड पॉइजनिंग के कारण आखिरी समय में बाहर कर दिया गया। स्पोर्टस्टार के अनुसार, गिल और अर्शदीप सिंह दोनों को पंजाब की प्लेइंग इलेवन में शामिल होना था, लेकिन सिर्फ अर्शदीप ही टीम में जगह बना पाए, क्योंकि भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान को आखिरी समय में बाहर कर दिया गया।