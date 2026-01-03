3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

मुस्ताफिजुर रहमान आईपीएल से बाहर, क्या केकेआर को देने होंगे 9.20 करोड़ रुपए? जानें क्या है नियम

आईपीएल 2026 से पहले बीसीसीआई ने केकेआर को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने के निर्देश दिए हैं। ऐसी स्थिति में क्या केकेआर को उन्हें 9.20 करोड़ का भुगतान करना होगा?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 03, 2026

Mustafizur Rahman

मुस्ताफिजुर रहमान को केकेआर ने 9.20 करोड़ में खरीदा था। (फोटो- IANS)

Mustafizur Rahman Controversy: भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक संबंधों और बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रही हिंसा के बाद अब इसका सीधा असर क्रिकेट पर भी पड़ गया है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर लगातार चल रही कॉन्ट्रोवर्सी के बाद अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपना फैसला सुना दिया है। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को निर्देश दिया है कि मुस्ताफिजुर को आईपीएल से पहले रिलीज करना होगा। केकेआर ने उन्हें 9.20 करोड़ की बड़ी राशि देकर टीम में शामिल किया था। लेकिन अब मुस्ताफिजुर को टीम से निकालने पर क्या केकेआर को उन्हें यह राशि चुकानी होगी? आइए जानते हैं आईपीएल का नियम क्या कहता है।

क्या मुस्ताफिजुर को मिलेगी पूरी राशि?

आईपीएल में किसी खिलाड़ी को खरीदने के बाद एक कॉन्ट्रेक्ट साइन किया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी खुद को अनुपलब्ध घोषित करता है और कोई मैच नहीं खेलता है, तो ऐसी स्थिति में फ्रेंचाइजी को उसे कोई भुगतान नहीं करना होता है। कोई खिलाड़ी अगर चोटिल होकर बिना कोई मैच खेले टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, तो भी उसे कोई पैसा नहीं मिलता है। लेकिन अगर किसी खिलाड़ी को खरीदने के बाद फ्रेंचाइजी खुद उसे नहीं खेलाती है, तो इस स्थिति में पैसों का भुगतान किया जाता है। मुस्ताफिजुर के केस में भी यही स्थिति बन रही है। वह खुद आईपीएल के लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन केकेआर द्वारा उन्हें रिलीज करने पर फ्रेंचाइजी को इसका भुगतान करना पड़ सकता है। लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसी स्थिति होने पर फ्रेंचाइजी और खिलाड़ी आपस में निर्णय कर कॉन्ट्रेक्ट को रद्द कर सकते हैं।

केकेआर ले सकती है रिप्लेसमेंट

बीसीसीआई ने मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर केकेआर को निर्देश दिए कि उन्हें जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केकेआर को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को तुरंत टीम से बाहर करने के निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर केकेआर उनके रिप्लेसमेंट के रूप में किसी खिलाड़ी को साइन करना चाहती है, तो बोर्ड इसकी अनुमति देने को तैयार है।

ये भी पढ़ें

‘BCCI ही करे तय’, मुस्ताफिजुर रहमान कॉन्ट्रोवर्सी पर इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी का बयान
क्रिकेट
Mustafizur Rahaman

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

03 Jan 2026 12:56 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / मुस्ताफिजुर रहमान आईपीएल से बाहर, क्या केकेआर को देने होंगे 9.20 करोड़ रुपए? जानें क्या है नियम

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

हार्दिक पंड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी में बनाई गेंदबाजों की रेल, सिर्फ इतनी गेंदों पर अपना पहला लिस्ट-ए शतक

Hardik Pandya smash maiden list-A Century
क्रिकेट

VHT 2025-26 में अर्शदीप सिंह ने जयपुर मचाया कोहराम, विपक्षी टीम को महज 75 रन पर समेट सिर्फ 6 ओवर में जीता मैच

VHT 2025-26
क्रिकेट

बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर BCCI का बड़ा एक्शन, KKR को सुनाया ये फरमान

BCCI orders to KKR release mustafizur rahman
क्रिकेट

‘BCCI ही करे तय’, मुस्ताफिजुर रहमान कॉन्ट्रोवर्सी पर इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी का बयान

Mustafizur Rahaman
क्रिकेट

शुभमन गिल को बाहर क्‍यों किया… अजीत अगरकर की अगुवाई वाले सेलेक्शन पैनल पर बुरी तरह से भड़के योगराज सिंह

Yograj Singh on dropping Shubman Gill
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.