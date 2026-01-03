मुस्ताफिजुर रहमान आईपीएल से बाहर, क्या केकेआर को देने होंगे 9.20 करोड़ रुपए? जानें क्या है नियम

आईपीएल में किसी खिलाड़ी को खरीदने के बाद एक कॉन्ट्रेक्ट साइन किया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी खुद को अनुपलब्ध घोषित करता है और कोई मैच नहीं खेलता है, तो ऐसी स्थिति में फ्रेंचाइजी को उसे कोई भुगतान नहीं करना होता है। कोई खिलाड़ी अगर चोटिल होकर बिना कोई मैच खेले टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, तो भी उसे कोई पैसा नहीं मिलता है। लेकिन अगर किसी खिलाड़ी को खरीदने के बाद फ्रेंचाइजी खुद उसे नहीं खेलाती है, तो इस स्थिति में पैसों का भुगतान किया जाता है। मुस्ताफिजुर के केस में भी यही स्थिति बन रही है। वह खुद आईपीएल के लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन केकेआर द्वारा उन्हें रिलीज करने पर फ्रेंचाइजी को इसका भुगतान करना पड़ सकता है। लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसी स्थिति होने पर फ्रेंचाइजी और खिलाड़ी आपस में निर्णय कर कॉन्ट्रेक्ट को रद्द कर सकते हैं।