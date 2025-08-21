अजिंक्य रहाणे का चौंकाने वाला फैसला, अचानक छोड़ी इस टीम की कप्तानी, कहा – युवा कप्तान को तैयार करने का सही समय

रहाणे ने कहा है कि वह घरेलू सीजन में मुंबई की कप्तानी नहीं करेंगे और बतौर बल्लेबाज ही टीम में अपना योगदान देना जारी रखेंगे। रहाणे ने आगे स्पष्ट किया कि अब मुंबई की टीम को नया कप्तान बनाने की जरूरत है। रहाणे ने एक्स पर पोस्ट किया, 'मुंबई टीम की कप्तानी करना और चैंपियनशिप जीतना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। मेरा मानना ​​है कि एक नए कप्तान को तैयार करने का यह सही समय है, और इसलिए मैंने कप्तानी की भूमिका जारी न रखने का फैसला किया है। मैं एक खिलाड़ी के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं और मुंबई के साथ अपना सफर जारी रखूंगा। मुझे इस सीजन का बेसब्री से इंतजार है।'