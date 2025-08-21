अजिंक्य रहाणे का चौंकाने वाला फैसला, अचानक छोड़ी इस टीम की कप्तानी, कहा – युवा कप्तान को तैयार करने का सही समय

Ajinkya Rahane, Mumbai Ranji Team Captain: पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने रणजी ट्रॉफी 2025 सीजन से पहले एक चौंकाने वाला फैसला किया है। रहाणे ने मुंबई की कप्तानी छोड़ दी है। उनका मानना है कि भविष्य के लिए अब युवा कप्तान को तैयार करने का समय आ गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये ऐलान किया है।
रहाणे ने कहा है कि वह घरेलू सीजन में मुंबई की कप्तानी नहीं करेंगे और बतौर बल्लेबाज ही टीम में अपना योगदान देना जारी रखेंगे। रहाणे ने आगे स्पष्ट किया कि अब मुंबई की टीम को नया कप्तान बनाने की जरूरत है। रहाणे ने एक्स पर पोस्ट किया, 'मुंबई टीम की कप्तानी करना और चैंपियनशिप जीतना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। मेरा मानना है कि एक नए कप्तान को तैयार करने का यह सही समय है, और इसलिए मैंने कप्तानी की भूमिका जारी न रखने का फैसला किया है। मैं एक खिलाड़ी के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं और मुंबई के साथ अपना सफर जारी रखूंगा। मुझे इस सीजन का बेसब्री से इंतजार है।'
रहाणे की कप्तानी में मुंबई रणजी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता था और 42वीं बार चैम्पियन बनी थी। वहीं 2024-25 रणजी सीजन में टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई थी। बतौर बल्लेबाजी भी रहाणे का प्रदर्शन शानदार रहा है। पिछले सीजन में उन्होंने 14 पारियों में 35.92 की औसत के साथ 467 रन बनाए थे।
रहाणे की ही कप्तानी में मुंबई ने 2024-25 में ईरानी कप का फाइनल जीता था। लखनऊ में हुए फाइनल में मुंबई ने रेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ पहली पारी के आधार पर बढ़त बनाई थी और नतीजतन ईरानी कप जीता। उनके करियर पर नज़र डाली जाये तो रहाणे ने अबतक 201 फर्स्ट क्लास, 192 लिस्ट 'ए' और 284 टी20 मुकाबले खेले हैं।
फर्स्ट क्लास में 201 मैचों की 340 पारियों में 45.16 की औसत से 14000 रन बनाए हैं। वहीं लिस्ट 'ए' की 187 पारियों में 39.84 की औसत से 6853 बनाए हैं। टी20 की बात करें तो रहाणे ने 267 पारियों में 29.92 की औसत से 7242 रन बनाए हैं। उनका अंतरराष्ट्रीय करियर भी अबतक शानदार रहा है।
रहाणे ने भारत की ओर से जुलाई 2023 में अपना आखिरी टेस्ट वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने भारत के लिए 85 टेस्ट की 144 पारियों में 38.46 की औसत से 5,077 रन बनाए हैं। इसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 90 वनडे में 35.26 की औसत के साथ 2,962 रन बनाए हैं। अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में उन्होंने 20 पारियों में 20.83 की औसत के साथ 375 रन बनाए हैं।