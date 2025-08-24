इस साल रोहित से लेकर पुजारा तक इन दिग्गजों ने लिया संन्यास, कतार में ये 4 स्टार, कभी भी कर सकते हैं रिटायरमेंट का ऐलान

Indian Cricketer Retirement in 2025: साल 2025 भारतीय टेस्‍ट क्रिकेट के लिए बड़े ही उतार-चढ़ाव वाला रहा है। इंग्‍लैंड के दौरे से ठीक पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्‍ट क्रिकेट को अलविदा कहकर टीम इंडिया को मुश्किलों में डाल दिया था। हालांकि इसके बावजूद नए कप्‍तान शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम इंग्‍लैंड के दौरे पर टेस्‍ट सीरीज 2-2 से बराबर करने में सफल रही। वहीं, अब अचानक चेतेश्‍वर पुजारा ने संन्‍यास लेकर सबको चौंका दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि चार और ऐसे ही स्‍टार क्रिकेटर हैं, जो जल्‍द ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर सकते हैं। इनमें अजिंक्य रहाणे से लेकर इशांत शर्मा तक शामिल हैं। आइये जानते हैं इस अनुभवी क्रिकेटर के बारे में-