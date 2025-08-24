Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

इस साल रोहित से लेकर पुजारा तक इन दिग्गजों ने लिया संन्यास, कतार में ये 4 स्टार, कभी भी कर सकते हैं रिटायरमेंट का ऐलान

Indian Cricketer Retirement in 2025: भारतीय सेलेक्‍टर अब पुराने चेहरों की जगह नई प्रतिभावों के साथ जाना चाहते हैं। इस वजह से रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद चेतेश्‍वर पुजारा ने संन्‍यास ले लिया है तो वहीं 4 ऐसे दिग्‍गज और हैं जो कभी भी रिटायरमेंट ले सकते हैं।

भारत

lokesh verma

Aug 24, 2025

Indian Cricketer Retirement in 2025
भारतीय बल्‍लेबाज चेतश्‍वर पुजारा और रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)

Indian Cricketer Retirement in 2025: साल 2025 भारतीय टेस्‍ट क्रिकेट के लिए बड़े ही उतार-चढ़ाव वाला रहा है। इंग्‍लैंड के दौरे से ठीक पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्‍ट क्रिकेट को अलविदा कहकर टीम इंडिया को मुश्किलों में डाल दिया था। हालांकि इसके बावजूद नए कप्‍तान शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम इंग्‍लैंड के दौरे पर टेस्‍ट सीरीज 2-2 से बराबर करने में सफल रही। वहीं, अब अचानक चेतेश्‍वर पुजारा ने संन्‍यास लेकर सबको चौंका दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि चार और ऐसे ही स्‍टार क्रिकेटर हैं, जो जल्‍द ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर सकते हैं। इनमें अजिंक्य रहाणे से लेकर इशांत शर्मा तक शामिल हैं। आइये जानते हैं इस अनुभवी क्रिकेटर के बारे में-

अजिंक्य रहाणे भी कतार में

सबसे पहले बात करते हैं अजिंक्‍य रहाणे की, जिन्‍होंने अपना आखिरी टेस्‍ट मुकाबला जुलाई 2023 में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ खेला था। विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्‍यास के बाद उनकी टेस्‍ट टीम में वापसी की उम्‍मीद की जा रही थी, लेकिन सेलेक्‍टर्स ने युवाओं पर भरोसा जताते हुए ये संकेत दिए कि रहाणे उनके भविष्‍य के प्‍लान का हिस्‍सा नहीं है। 37 वर्षीय रहाणे ने अब तक भारत के लिए 85 टेस्‍ट की 144 पारियों में 38.46 के औसत से 5077 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्‍ले से 12 शतक और 26 अर्धशतक आए हैं। पुजारा के बाद अब माना जा रहा है कि वह भी जल्‍द ही संन्‍यास की घोषणा कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

भारत की जर्सी में राष्ट्रगान… क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान करते समय भावुक हुए चेतेश्वर पुजारा
क्रिकेट
Cheteshwar Pujara got Emotional on Retirement

इशांत शर्मा कभी भी कर सकते हैं संन्‍यास का ऐलान

2007 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्‍यू करने वाले इशांत शर्मा ने अपना आखिरी टेस्‍ट 2021 में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ ग्रीन पार्क में खेला था। अपने लंबे टेस्ट करियर में इशांत ने 105 मैचों में 311 विकेट लिए हैं, जिससे वह कपिल देव के बाद भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज हैं। अब वह पुजारा की तरह कमेंट्री भी कर रहे हैं और भारतीय टीम में उनकी वापसी की कोई संभावना नहीं है। माना जा रहा है कि वह भी कभी अपने संन्‍यास का ऐलान कर सकते हैं।

जयदेव उनादकट भी रेस में

रहाणे और इशांत के अलावा इस लिस्‍ट में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट का नाम भी शामिल है। उनादकट ने 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्‍यू किया था, लेकिन उन्हें अगला मौका 12 साल के इंतजार के बाद मिला। उनकी वापसी 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ और वह चार मैच में सिर्फ तीन विकेट ले पाए। उन्‍होंने अपना आखिरी टेस्‍ट जुलाई 2023 में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ खेला था। उसके बाद से वह टीम से बाहर हैं। इस 33 वर्षीय तेज गेंदबाज को भी भारतीय टीम में मौका मिलना मुश्किल है। वह भी संन्‍यास लेने वालों की कतार में हैं। 

भुवनेश्वर कुमार की वापसी मुश्किल

भुवनेश्‍वर कुमार की बात करें तो उन्‍होंने टेस्‍ट क्रिकेट डेब्‍यू ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ फरवरी 2013 में किया था और अपना आखिरी टेस्‍ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ जनवरी 2024 में खेला था। उन्‍होंने अपने करियर में कुल 21 टेस्‍ट में 26.1 के औसत से 63 विकेट अपने नाम किए। अब जब भारतीय टीम में नए तेज गेंदबाजों की भरमार है तो उनकी टीम इंडिया में वापसी बेहद मुश्किल है। ऐसे में वह कभी भी संन्‍यास की घोषणा कर सकते हैं। 

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

24 Aug 2025 03:52 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / इस साल रोहित से लेकर पुजारा तक इन दिग्गजों ने लिया संन्यास, कतार में ये 4 स्टार, कभी भी कर सकते हैं रिटायरमेंट का ऐलान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.