ENG vs IND: इंग्लैंड के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 मौजूदा भारतीय बल्लेबाज

ENG vs IND: इंग्लैंड और भारत के बीच होने वाली इस सीरीज से पहले 5 ऐसे बल्लेबाजों पर नज़र डालते हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और वे अबयक रिटायर नहीं हुए हैं। इस लिस्ट में विरत कोहली, रोहित शर्मा से लेकर अजिंक्य रहाणे तक कई दिग्गज शामिल हैं।

Most Run by Indians against England: इंग्लैंड और भारत के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुक़ाबला आज लंदन के द ओवल मैदान में खेला जाएगा। इस मैच में भारत अपने टी20 सीरीज के फॉर्म को जारी रखते हुए विजयी शुरुआत करना चाहेगा। इंग्लैंड में जब भी भारतीय टीम ने वनडे सीरीज खेली है दोनों देशों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। इस सीरीज में भी ऐसा ही कुछ होने की उम्मीद है। तो आइए इस सीरीज से पहले उन भारतीय बल्लेबाजों पर नज़र डालते हैं। जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।