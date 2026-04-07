अजिंक्य रहाणे चौंकाने वाले फैसले के लिए आलोचकों के निशाने पर, अनिल कुंबले और अश्विन ने उठाए सवाल

KKR vs PBKS: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे को सोमवार को ईडन गार्डन्स में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। अनिल कुंबले और रविचंद्रन अश्विन समेत कई विशेषज्ञों को यह फैसला समझ में नहीं आया, क्‍योंकि मुकाबले के दौरान बारिश की संभावना थी। ऐसे में टॉस जीतने वाला कप्तान टॉस जीतकर अमूमन पहले गेंदबाजी चुनता है, ताकि टीम को लक्ष्य पता हो। दूसरी बात ईडन गार्डन्स पारंपरिक रूप से ऐसा मैदान रहा है, जहां स्कोर का बचाव करना मुश्किल होता है। इसलिए पहले बल्लेबाजी के फैसले ने रहाणे पर सवाल खड़े किए हैं।