PM मोदी और पाकिस्तान के बीच मैच फिक्सिंग का आरोप, सपा नेता ने कहा- दुश्मनों के साथ खेलना बेशर्मी

अबू आजमी ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के बीच मैच फिक्सिंग चल रही है। आतंकी घटना में 26 निर्दोष मारे गए थे तो लोगों ने कार्रवाई की मांग की। सरकार ने युद्धविराम की घोषणा की। अब भारत-पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है। इसे देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से वे दोनों देशों के बीच शांति के पक्षधर हैं, लेकिन पाकिस्तान की लगातार आतंकी गतिविधियों के कारण इस तरह के खेल आयोजन स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति में भारत-पाकिस्तान मैच का बहिष्कार किया जाना चाहिए।"