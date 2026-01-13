13 जनवरी 2026,

मंगलवार

अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर का फिंगर क्रिकेट वीडियो हुआ वायरल, ISPL में दिखी मस्ती

ISPL के दौरान अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर का फिंगर क्रिकेट खेलते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दोनों की मस्ती और खेल भावना को फैंस ने खूब सराहा और इसे दो दिग्गजों का खास पल बताया।

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 13, 2026

Amitabh Bachchan faces off Sachin Tendulkar in finger cricket

अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर का फिंगर क्रिकेट वीडियो हुआ वायरल (फोटो- X@/SrBachchan)

Amitabh Bachchan and Sachin Tendulkar Finger Cricket Viral Video: भारतीय स्ट्रीट प्रीमियर लीग के दौरान अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर का फिंगर क्रिकेट खेलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस ने इसे दो महान हस्तियों का यादगार पल बताया। फिल्म और खेल जगत के ये दोनों नाम बहुत ही बड़े हैं। अमिताभ को फिल्मों का महानायक कहा जाता है, वहीं सचिन क्रिकेट के भगवान के नाम से मशहूर हैं। ये दोनों इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) के तीसरे सीजन से जुड़े, जो सूरत में आयोजित हुआ। इस दौरान दोनों ही हस्तियों को फिंगर क्रिकेट खेलते हुए देखा गया। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसका वीडियो अपलोड किया।

अमिताभ-सचिन का मजेदार मुकाबला

अमिताभ बच्चन हाल ही में भारतीय स्ट्रीट प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन से जुड़े, जिसका आयोजन गुजरात के सूरत में हुआ। इस लीग में उनकी मौजूदगी ने पहले ही काफी चर्चा पैदा कर दी थी। इसी दौरान उनका एक हल्का-फुल्का और मजेदार वीडियो सामने आया, जिसमें वह सचिन तेंदुलकर के साथ फिंगर क्रिकेट खेलते दिखे। 'एक्स' पर डाली गई इस वीडियो में अमिताभ बच्चन के सामने क्रिकेट जगत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर नजर आते हैं। दोनों एक छोटे से फिंगर क्रिकेट मुकाबले में आमने-सामने हैं और खेल के दौरान हंसी-मजाक करते दिखते हैं। मुकाबला काफी करीबी रहा और अंत में यह टाई पर खत्म हुआ। इस पल को दोनों ने मुस्कान के साथ लिया, जिससे फैंस को उनका यह अंदाज बेहद पसंद आया।

सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने इस पल को खास बताते हुए कहा कि एक ही फ्रेम में दो बड़े नामों को देखना खुशी की बात है। लोगों ने लिखा कि दो महानायक एक ही फ्रेम में आ गए हैं। कुछ यूजर्स ने इसे खेल और मनोरंजन का खूबसूरत मिक्स बताया, जबकि कई ने दोनों की सादगी और आपसी सम्मान की तारीफ की। फैंस ने इस वीडियो को एक यादगार पल बताया, जिससे यह क्लिप तेजी से वायरल हो गई।

13 Jan 2026 07:15 pm

