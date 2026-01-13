अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर का फिंगर क्रिकेट वीडियो हुआ वायरल, ISPL में दिखी मस्ती

अमिताभ बच्चन हाल ही में भारतीय स्ट्रीट प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन से जुड़े, जिसका आयोजन गुजरात के सूरत में हुआ। इस लीग में उनकी मौजूदगी ने पहले ही काफी चर्चा पैदा कर दी थी। इसी दौरान उनका एक हल्का-फुल्का और मजेदार वीडियो सामने आया, जिसमें वह सचिन तेंदुलकर के साथ फिंगर क्रिकेट खेलते दिखे। 'एक्स' पर डाली गई इस वीडियो में अमिताभ बच्चन के सामने क्रिकेट जगत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर नजर आते हैं। दोनों एक छोटे से फिंगर क्रिकेट मुकाबले में आमने-सामने हैं और खेल के दौरान हंसी-मजाक करते दिखते हैं। मुकाबला काफी करीबी रहा और अंत में यह टाई पर खत्म हुआ। इस पल को दोनों ने मुस्कान के साथ लिया, जिससे फैंस को उनका यह अंदाज बेहद पसंद आया।