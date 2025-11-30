Andre Russell ने IPL से अचानक संन्यास लेकर सभी को चौंकाया, अब KKR में संभालेंगे ये बड़ी जिम्मेदारी

Andre Russell retires from IPL: कोलकाता नाइट राइडर्स के स्‍टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने इंडियन प्रीमियर लीग से अचानक संन्‍यास का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही फ्रेंचाइजी के साथ उनका एक दशक पुराना रिश्ता खत्म हो गया है। रसेल की जबरदस्त बैटिंग, जबरदस्त डेथ-ओवर बॉलिंग और बेजोड़ फील्डिंग ने उन्हें केकेआर की पहचान बना दिया। अब 37 वर्षीय रसेल आईपीएल 2026 (IPL 2026) सीजन से केकेआर (KKR) में पावर कोच की नई भूमिका में सपोर्ट स्टाफ में नजर आएंगे।