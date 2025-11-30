Andre Russell ने IPL से अचानक संन्यास लेकर सभी को चौंकाया, अब KKR में संभालेंगे ये बड़ी जिम्मेदारी

आईपीएल में शॉट खेलते आंद्रे रसेल। (फोटो सोर्स: एक्स@/IPL)
Andre Russell retires from IPL: कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने इंडियन प्रीमियर लीग से अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही फ्रेंचाइजी के साथ उनका एक दशक पुराना रिश्ता खत्म हो गया है। रसेल की जबरदस्त बैटिंग, जबरदस्त डेथ-ओवर बॉलिंग और बेजोड़ फील्डिंग ने उन्हें केकेआर की पहचान बना दिया। अब 37 वर्षीय रसेल आईपीएल 2026 (IPL 2026) सीजन से केकेआर (KKR) में पावर कोच की नई भूमिका में सपोर्ट स्टाफ में नजर आएंगे।
रसेल ने इंस्टाग्राम पर यह ऐलान करते हुए लिखा है कि मैंने आईपीएल से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है। मैं अभी भी दुनिया भर की अलग-अलग लीगों और केकेआर की बाकी सभी फ्रेंचाइजी के लिए एक्टिव रहूंगा। उन्होंने अपने आईपीएल करियर के बारे में मैच जिताने वाले परफॉर्मेंस और MVP अवॉर्ड्स को याद किया, जिसने उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 खिलाड़ियों में से एक बना दिया।
बतौर केकेआर पावर कोच रसेल अगली पीढ़ी को अपनी खास एक्सपर्टीज और एनर्जी देने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने पावर कोच नाम सुना तो मुझे लगा कि यह रसेल को सबसे अच्छे से बताता है, क्योंकि जब मैं बैटिंग करता हूं तो मुझमें जो पावर होती है, बॉल हाथ में लेकर फील्ड में जो एनर्जी दिखाता हूं, मैं किसी भी डिपार्टमेंट में मदद कर सकता हूं।
रसेल दो बार के केकेआर चैंपियन (2014 और 2024), 223 छक्के, 16 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड, और आईपीएल 2019 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। रसेल ने आईपीएल के 139 मैचों की 115 पारियों में बल्ले से 28.2 के औसत और 174.18 के शानदार स्ट्राइक रेट के साथ कुल 2651 रन बनाए। वहीं, गेंद से भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 121 पारियों में 23.28 के औसत और 9.51 की इकॉनमी से कुल 123 विकेट अपने नाम किए।
उन्होंने फैंस के लिए एक दिल से मैसेज के साथ बात खत्म करते हुए लिखा, 'तो कोलकाता, मैं वापस आऊंगा। कोरबो लोरबो जीतबो।' रसेल का आईपीएल क्रिकेट से रिटायरमेंट एक युग का अंत है, लेकिन केकेआर के साथ उनका सफर एक नए चैप्टर की शुरुआत भी है। अब भविष्य के स्टार्स की प्रतिभा निखारेंगे।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग