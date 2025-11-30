Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Andre Russell ने IPL से अचानक संन्यास लेकर सभी को चौंकाया, अब KKR में संभालेंगे ये बड़ी जिम्मेदारी

Andre Russell retires from IPL: आंद्रे रसेल ने आईपीएल से अचानक संन्‍यास लेकर सभी को चौंका दिया है। अब वह केकेआर में पावर कोच की नई भूमिका में नजर आएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 30, 2025

Andre Russell retires from IPL

आईपीएल में शॉट खेलते आंद्रे रसेल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/IPL)

Andre Russell retires from IPL: कोलकाता नाइट राइडर्स के स्‍टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने इंडियन प्रीमियर लीग से अचानक संन्‍यास का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही फ्रेंचाइजी के साथ उनका एक दशक पुराना रिश्ता खत्म हो गया है। रसेल की जबरदस्त बैटिंग, जबरदस्त डेथ-ओवर बॉलिंग और बेजोड़ फील्डिंग ने उन्हें केकेआर की पहचान बना दिया। अब 37 वर्षीय रसेल आईपीएल 2026 (IPL 2026) सीजन से केकेआर (KKR) में पावर कोच की नई भूमिका में सपोर्ट स्टाफ में नजर आएंगे।

इंस्टाग्राम पर किया ये पोस्‍ट

रसेल ने इंस्टाग्राम पर यह ऐलान करते हुए लिखा है कि मैंने आईपीएल से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है। मैं अभी भी दुनिया भर की अलग-अलग लीगों और केकेआर की बाकी सभी फ्रेंचाइजी के लिए एक्टिव रहूंगा। उन्होंने अपने आईपीएल करियर के बारे में मैच जिताने वाले परफॉर्मेंस और MVP अवॉर्ड्स को याद किया, जिसने उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 खिलाड़ियों में से एक बना दिया।


बतौर केकेआर पावर कोच रसेल अगली पीढ़ी को अपनी खास एक्सपर्टीज और एनर्जी देने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने पावर कोच नाम सुना तो मुझे लगा कि यह रसेल को सबसे अच्छे से बताता है, क्योंकि जब मैं बैटिंग करता हूं तो मुझमें जो पावर होती है, बॉल हाथ में लेकर फील्ड में जो एनर्जी दिखाता हूं, मैं किसी भी डिपार्टमेंट में मदद कर सकता हूं।

रसेल के आईपीएल रिकॉर्ड

रसेल दो बार के केकेआर चैंपियन (2014 और 2024), 223 छक्के, 16 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड, और आईपीएल 2019 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। रसेल ने आईपीएल के 139 मैचों की 115 पारियों में बल्‍ले से 28.2 के औसत और 174.18 के शानदार स्‍ट्राइक रेट के साथ कुल 2651 रन बनाए। वहीं, गेंद से भी उन्‍होंने शानदार प्रदर्शन किया। उन्‍होंने 121 पारियों में 23.28 के औसत और 9.51 की इकॉनमी से कुल 123 विकेट अपने नाम किए।

'तो कोलकाता, मैं वापस आऊंगा। कोरबो लोरबो जीतबो।'

उन्होंने फैंस के लिए एक दिल से मैसेज के साथ बात खत्म करते हुए लिखा, 'तो कोलकाता, मैं वापस आऊंगा। कोरबो लोरबो जीतबो।' रसेल का आईपीएल क्रिकेट से रिटायरमेंट एक युग का अंत है, लेकिन केकेआर के साथ उनका सफर एक नए चैप्टर की शुरुआत भी है। अब भविष्य के स्टार्स की प्रतिभा निखारेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

IPL Update

Updated on:

30 Nov 2025 01:27 pm

Published on:

30 Nov 2025 01:12 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Andre Russell ने IPL से अचानक संन्यास लेकर सभी को चौंकाया, अब KKR में संभालेंगे ये बड़ी जिम्मेदारी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

इमरान खान का यह जिगरी भारतीय दोस्त भी काट चुका है जेल, क्रिकेट से सियासत तक का सरहद पार कनेक्शन

Imran Khan Sidhu Friendship
विदेश

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, पंत और इस विस्फोटक बल्लेबाज को नहीं मिली जगह, देखें प्लेइंग 11

क्रिकेट

Abhishek Sharma Net worth : 32 गेंद पर 100 रन… गजब हैंडसम है ये क्रिकेटर, 7M फॉलोअर्स, करोड़ों की कार

Abhishek Sharma Salary, Abhishek Sharma Net worth, Abhishek Sharma BCCI Salary, Abhishek Sharma cars photos,
फैशन

गंभीर-अगरकर ने जिसे किया नजरअंदाज, उस टेस्‍ट बल्‍लेबाज ने T20 में ठोका महज इतनी गेंदों पर तूफानी शतक

Bengal vs Punjab Match Highlights
क्रिकेट

SMAT 2025: टी20 में दूसरी बार बने 300 से ज्यादा रन, अभिषेक के तूफानी शतक की मदद से पंजाब ने बनाया इतने रनों का स्कोर

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.