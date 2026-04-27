पहले थर्ड अंपायर के विवादित फैसले की वजह से आउट हुए अंगकृष रघुवंशी! अब BCCI ने तगड़ा झटका

पारी के दौरान मैदान पर बवाल तब मच गया, जब KKR की पारी के 5वें ओवर आखिरी गेंद पर रघुवंशी ने शॉट खेलकर रन लेने की कोशिश की। नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े कैमरन ग्रीन (Cameron Green) ने उन्हें वापस भेज दिया। इसी दौरान फील्डर ने गेंद उठाकर थ्रो किया, जो रघुवंशी के शरीर से जा टकराई। इसके बाद मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) और ऋषभ पंत (Rishabh Pant) समेत लखनऊ के खिलाड़ियों ने “फील्ड में बाधा डालने” की अपील की। हालांकि रिव्यू में साफ दिख रहा था कि अंगकृष रघुवंशी ने जानबूझ कर गेंद फील्ड में बाधा डालने की कोशिश नहीं की थी। वह जिस छोर से आ रहे थे, उसे छोर पर लौट गए लेकिन गेंद शरीर में लगने की वजह से लखनऊ के खिलाड़ियों ने OBS (Obstruction of the field) के लिए अपील किया।