Team India New Sponsor: 579 करोड़ रुपये में अपोलो टायर्स बना भारतीय टीम का नया स्पॉन्सर, ड्रीम 11 से हर मैच में इतने करोड़ ज्यादा देगा

नए समझौते के तहत भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर अब अपोलो टायर्स का लोगो नजर आएगा। यह करार 2027 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान 121 द्विपक्षीय मैच और 21 आईसीसी मैच खेले जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक द्विपक्षीय मैचों के लिए आधार मूल्य 3.5 करोड़ रुपये और विश्व कप मैचों के लिए 1.5 करोड़ रुपये तय किया है। 100 से अधिक देशों में मौजूद गुड़गांव स्थित इस टायर कंपनी ने कैनवा और जेके सीमेंट्स को पीछे छोड़ यह डील हासिल की है। कैनवा और जेके सीमेंट्स ने 544 और 477 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी।