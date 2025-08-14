Arjun Tendulkar Engagement: अर्जुन तेंदुलकर ने गुपचुप तरीके से सानिया चंडोक संग की सगाई, जानें अरेंज या लव मैरिज?

Arjun Tendulkar Engagement: भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की गुपचुप तरीके से सगाई खबरें सुर्खियों में हैं। अर्जुन ने मुंबई के प्रमुख कारोबारी रवि घई की पोती सानिया चंडोक संग सगाई की है। बताया जा रहा है कि इस सगाई समारोह में दोनों के परिवारों के सदस्य और कुछ करीबी रिश्तेदार शामिल हुए थे। सानिया का परिवार परिवार इंटरकॉन्टिनेंटल होटल बिजनेस के साथ ही ब्रुकलिन क्रीमरी आइसक्रीम कंपनी भी चलाता है। इससे पहले अर्जुन और सानिया कई बार फोटो में साथ नजर आ चुके हैं, लेकिन किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लग सकी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनकी शादी अरेंज होगी या फिर लव मैरिज होगी?