अर्जुन तेंदुलकर की क्रिकेट मैदान पर वापसी, 15 अक्टूबर से इस टीम की तरफ से एक्शन में आएंगे नजर

अर्जुन तेंदुलकर, क्रिकेटर
Arjun Tendulkar: भारत के सबसे प्रतिष्ठित प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का नया सीजन 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। टूर्नामेंट दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 15 अक्टूबर से शुरू होकर 19 नवंबर को समाप्त होगा, जबकि दूसरा चरण अगले साल 22 जनवरी से 26 फरवरी चलेगा। रणजी ट्रॉफी में कुल 38 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें 32 टीमें एलीट और छह टीमें प्लेट डिवीजन में होगी।
इस रणजी ट्रॉफी के नए सीजन में 'भारत रत्न' सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को गोवा टीम में शामिल किया गया है। वह 15 अक्टूबर को गोवा की तरफ से चंडीगढ़ के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद ये टीम कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और केरल से मैच खेलेगी। अर्जुन ने दिसंबर 2024 से कोई घरेलू मैच नहीं खेला है, यानी 2025 में वह गोवा की तरफ से सीनियर टीम में खेलने को तैयार है।
अर्जुन तेंदुलकर 2025 में आईपीएल में मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा थे, लेकिन वह बेंच पर ही बैठे रहे। अर्जुन ने अपना पिछला प्रथम श्रेणी मैच नवंबर 2024 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेला था। उन्होंने अपना पिछला लिस्ट-ए मैच दिसंबर 2024 में खेला था। उन्होंने 2024-25 सीज़न में गोवा के लिए तीन टी-20 खेले।
अर्जुन ने 2022-23 सीजन से पहले गोवा से जुड़े, जहां उन्होंने तीनों प्रारूप में खेले। 26 वर्षीय खिलाड़ी के नाम 17 प्रथम श्रेणी मैचों में 37 विकेट और 532 रन हैं। उन्होंने राजस्थान के खिलाफ शतक के साथ अपने रणजी ट्रॉफी करियर की शुरुआत की थी। गोवा क्रिकेट टीम का नेतृत्व दीपराज गांवकर करेंगे, जबकि ललित यादव उप-कप्तान होंगे। ललित यादव 2025-26 सीजन से पहले गोवा से जुड़े हैं। ललित दिल्ली के लिए खेलते थे। उन्होंने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का भी प्रतिनिधित्व किया है।
गोवा की टीम- दीपराज गांवकर (कप्तान), ललित यादव (उप-कप्तान), सुयश प्रभुदेसाई, मंथन खुटकर, दर्शन मिशाल, मोहित रेडकर, समर दुबाशी, हेरंब परब, विकास सिंह, विशेष प्रभुदेसाई, ईशान गाडेकर, कश्यप बखले, राजशेखर हरिकांत, अर्जुन तेंदुलकर, अभिनव तेजराना।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग