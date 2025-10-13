अर्जुन तेंदुलकर की क्रिकेट मैदान पर वापसी, 15 अक्टूबर से इस टीम की तरफ से एक्शन में आएंगे नजर

अर्जुन ने 2022-23 सीजन से पहले गोवा से जुड़े, जहां उन्होंने तीनों प्रारूप में खेले। 26 वर्षीय खिलाड़ी के नाम 17 प्रथम श्रेणी मैचों में 37 विकेट और 532 रन हैं। उन्होंने राजस्थान के खिलाफ शतक के साथ अपने रणजी ट्रॉफी करियर की शुरुआत की थी। गोवा क्रिकेट टीम का नेतृत्व दीपराज गांवकर करेंगे, जबकि ललित यादव उप-कप्तान होंगे। ललित यादव 2025-26 सीजन से पहले गोवा से जुड़े हैं। ललित दिल्ली के लिए खेलते थे। उन्होंने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का भी प्रतिनिधित्व किया है।