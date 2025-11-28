अर्जुन तेंदुलकर की घातक गेंदबाजी ने बल्लेबाजों के उड़ाए होश, अपनी टीम को दिलाई शानदार जीत

गोवा की तरफ से ललित यादव ने चंडीगढ़ के गेंदबाजों की जमकर धुनाई और मैदान के चारों ओर आकर्षक स्ट्रोक लगाए। उन्होंने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने 49 गेंद में 6 चौके और 4 छक्के संग 82 रन की नाबाद पारी खेली। उनके शानदार शतक से गोवा 20 ओवर में 6 विकेट पर 173 रन बना सका, जिससे गेंदबाजों का काम आसान हो गया। वहीं चंडीगढ़ की तरफ से राज बावा ने सर्वाधिक 29 रन बनाए। उनके अलावा चिरागवीर ढींढसा ने 19, गौरव पुरी ने 11 और जगजीत सिंह ने 20 रनों का योगदान दिया।