क्रिकेट

अर्जुन तेंदुलकर की घातक गेंदबाजी ने बल्लेबाजों के उड़ाए होश, अपनी टीम को दिलाई शानदार जीत

गोवा की तरफ से अर्जुन तेंदुलकर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में चंडीगढ़ के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने मैच में 3 विकेट झटके और अपनी टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2 min read
भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 28, 2025

arjun tendulkar

अर्जुन तेंदुलकर, क्रिकेटर, गोवा (Photo Credit - @X)

SMAT 2025, Chandigarh vs Goa: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में शुक्रवार को गोवा और चंडीगढ़ की टीमें आमने-सामने आईं। एलीट ग्रुप-बी मैच में गोवा ने चंडीगढ़ को 52 रन से हराया। इस मुकाबले में चंडीगढ़ ने टॉस जीता और गोवा को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। गोवा ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 173 रन बनाए। इसके बाद चंडीगढ़ को 19 ओवर में 121 रन पर ऑलआउट कर दिया।

अर्जुन तेंदुलकर की शानदार बॉलिंग

अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) ने मुकाबले में जहां 155.56 की स्ट्राइक से बल्लेबाजी की और 9 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हुए, वहीं उन्होंने अपनी गेंद से विरोधी टीम के बल्लेबाजों को खासा परेशान किया। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 4 ओवर में 4.20 की इकॉनमी से कुल 17 रन दिए और तीन विकेट चटकाए। उन्होंने चंडीगढ़ के अर्जुन आजाद, कप्तान शिवम भांबरी और जगजीत सिंह को आउट किया। अर्जुन तेंदुलकर के अलावा गोवा की तरफ से दर्शन मिसाल और वाशुकी कौशिक ने भी 3-3 विकेट चटकाए।

ललित यादव का अर्द्धशतक

गोवा की तरफ से ललित यादव ने चंडीगढ़ के गेंदबाजों की जमकर धुनाई और मैदान के चारों ओर आकर्षक स्ट्रोक लगाए। उन्होंने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने 49 गेंद में 6 चौके और 4 छक्के संग 82 रन की नाबाद पारी खेली। उनके शानदार शतक से गोवा 20 ओवर में 6 विकेट पर 173 रन बना सका, जिससे गेंदबाजों का काम आसान हो गया। वहीं चंडीगढ़ की तरफ से राज बावा ने सर्वाधिक 29 रन बनाए। उनके अलावा चिरागवीर ढींढसा ने 19, गौरव पुरी ने 11 और जगजीत सिंह ने 20 रनों का योगदान दिया।

जगजीत और संदीप ने 2-2 विकेट लिए

चंडीगढ़ के लिए जगजीत और संदीप ने 2-2 विकेट चटाकाए, जबकि राहुल ने एक विकेट लिया। राज बावा सबसे महंगे साबित हुए उन्होंने 4 ओवर में 43 रन दिए और कोई सफलता हासिल नहीं कर सके।

