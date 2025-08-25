इंग्लैंड में मौका नहीं मिलने पर बेहद परेशान हो गए थे अर्शदीप सिंह, कोच का बड़ा खुलासा

गगनदीप ने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि उन्हें इंग्लैंड में मौका मिलना चाहिए था। कुछ महीने पहले जब वह इंग्लैंड में थे, तब हमने उनसे बात की थी। टेस्ट टीम में मौका न मिलने से वह काफी परेशान हो गए थे। कोच ने अर्शदीप के भविष्य में टेस्ट खेलने का समर्थन किया और कहा कि उनका कौशल लाल गेंद वाले क्रिकेट के लिए भी पूरी तरह उपयुक्त है। उन्‍होंने कहा कि पहले लाल गेंद वाले फार्मेट में मौका नहीं दिया गया था, क्योंकि चयनकर्ताओं ने उनके अनुभव की कमी का हवाला दिया था।