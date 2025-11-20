AUS vs ENG 1st Test Pitch Report: पर्थ में बरसेंगे चौके-छक्के या गेंदबाज छुड़ाएंगे बल्लेबाजों के पसीने? जानें पिच का हाल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुक़ाबला वाका में नहीं बल्कि पर्थ के नए ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा (Photo - ANI)
Perth Pitch Report AUS vs ENG 1st Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक एशेज सीरीज की शुरुआत 21 नवंबर से होने जा रही है। पहला मुकाबला पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि टीम के रेगुलर कप्तान पैट कमिंस ये टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। दूसरी ओर हेजलवुड चोट की वजह से टीम में शामिल नहीं हैं। ऐसे में इंग्लैंड के पास सीरीज के पहले मुकाबले को जीतकर बढ़त हासिल करने का शानदार मौका है। हालांकि पिच का मिजाज काफी हद तक मैच के नजीते को प्रभावित करेगा। ऐसे में चलिए जानते हैं कैसी है पर्थ की पिच।
2013-14 से अब तक इंग्लैंड की टीम 3 बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर चुकी है और तीनों सीरीज में वो एक मैच जीतने में भी सफल नहीं हो पाई है। 2013-14 की एशेज सीरीज में इंग्लैंड को 5-0 से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद इंग्लैंड ने 2017-18 में फिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और 4-0 से हार गई। पिछली बार 2021-22 में इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया आई और 4-0 से हारकर लौटी। 2019 और 2023 में जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड का दौरा किया तो दोनों बार 2-2 से सीरीज बराबर रही। पर्थ की पिच को वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे तेज गति की पिचों में से एक माना जाता है। यहां टेस्ट में बल्लेबाजों की हमेशा ही परीक्षा होती है।
पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक अक्सर तेज गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलता है। रिकंस्ट्रक्शन के बाद इस स्टेडियम में कुल 5 मुकाबले खेले गए हैं और सभी का नतीजा निकला है। चार मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है तो एक मुकाबला भारतीय टीम जीतने में सफल रही थी। इन 5 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ही जीत हासिल की है। ऐसे में पर्थ में खेले जाने वाले मुकाबले में टॉस की भूमिका भी अहम रहने वाली है।
बेन डकेट, ज़ैक क्रॉली, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, ब्रायडन कार्स, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, मैथ्यू पॉट्स, जोश टंग और विल जैक्स।
उस्मान ख्वाजा, जेक वेदराल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रैविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिचेल स्टार्क, नाथन लायन, ब्रेंडन डॉगेट, स्कॉट बोलैंड, ब्यू वेबस्टर, जोश इंग्लिस और माइकल नेसर।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग