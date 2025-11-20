AUS vs ENG 1st Test Pitch Report: पर्थ में बरसेंगे चौके-छक्के या गेंदबाज छुड़ाएंगे बल्लेबाजों के पसीने? जानें पिच का हाल

2013-14 से अब तक इंग्लैंड की टीम 3 बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर चुकी है और तीनों सीरीज में वो एक मैच जीतने में भी सफल नहीं हो पाई है। 2013-14 की एशेज सीरीज में इंग्लैंड को 5-0 से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद इंग्लैंड ने 2017-18 में फिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और 4-0 से हार गई। पिछली बार 2021-22 में इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया आई और 4-0 से हारकर लौटी। 2019 और 2023 में जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड का दौरा किया तो दोनों बार 2-2 से सीरीज बराबर रही। पर्थ की पिच को वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे तेज गति की पिचों में से एक माना जाता है। यहां टेस्ट में बल्लेबाजों की हमेशा ही परीक्षा होती है।