Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट से पहले इंग्लैंड की चिंता बढ़ी, यह खतरनाक तेज गेंदबाज हुआ चोटिल

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका (Photo - England cricket board )
Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक एशेज सीरीज 21 नवंबर से शुरु होने वाली है। लेकिन दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों में चोटों का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस बैक इंजरी से और फिर तेज गेंदबाज सीन एबॉट हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण एशेज के पहले टेस्ट से बाहर हो गए है। अब इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज मार्क वुड भी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण मैदान से बाहर चले गए।
इंग्लैंड लायंस के खिलाफ पर्थ के लाइलेक हिल पार्क में खेले गए वार्म-अप मैच के दौरान मार्क वुड मैदान से बाहर चले गए। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने प्रेस रिलीज में बताया कि वार्म-अप मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग में जकड़न महसूस होने के बाद मार्क वुड प्रिकॉशनरी स्कैन करवाएंगे।
एशेज दोनों ही टीमों के लिए एक अहम सीरीज है। लेकिन सीरीज के शुरु होने से पहले ही चोटों का सिलसिला शुरु हो गया है। ऑस्ट्रेेलिया के दो तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और सीन एबॉट भी इसी तरह बीच खेल में मैदान से बाहर हो गए और वापस नहीं लौटे। हालांकि हेजलवुड तो खेलने के लिए फिट है लेकिन एबॉट एशेज के पहले टेस्ट से बाहर हो गए है वे मध्यम स्तर की हैमस्ट्रिंग चोट के कारण बाहर हो गए हैं। हालांकि मार्क वुड की चोट पर मेडिकल टीम का मानना है कि यह केवल प्रिकॉशनरी स्कैन है और उम्मीद की जा रही है कि दो दिनों के आराम के बाद वुड फिर से गेंदबाजी कर सकते है।
पहला टेस्ट- पर्थ स्टेडियम, 21-25 नवंबर
दूसरा टेस्ट- गाबा, 4-8 दिसंबर
तीसरा टेस्ट- एडिलेड ओवल, 17-21 दिसंबर
चौथा टेस्ट- मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, 26-30 दिसंबर
पांचवां टेस्ट- सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, 4-8 जनवरी
वुड की दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक हैं। उनकी 150 किमी/घंटा से अधिक की रफ्तार इंग्लैंड टीम को एक मजबूती देती है। नई गेंद संभालने के साथ-साथ पुराने गेंद से रिवर्स स्विंग कराने में भी महारत हासिल है।लेकिन चोटें उनके करियर का बड़ा हिस्सा रही हैं। फरवरी में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान उनके घुटने में चोट लगी थी, जिसके चलते उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। इस सर्जरी ने उनके डोमेस्टिक समर को प्रभावित किया और वे 4 महीनों के लिए क्रिकेट से दूर हो गए। वे भारत के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में भी हिस्सा नहीं ले सके।
