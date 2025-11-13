Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट से पहले इंग्लैंड की चिंता बढ़ी, यह खतरनाक तेज गेंदबाज हुआ चोटिल

एशेज दोनों ही टीमों के लिए एक अहम सीरीज है। लेकिन सीरीज के शुरु होने से पहले ही चोटों का सिलसिला शुरु हो गया है। ऑस्ट्रेेलिया के दो तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और सीन एबॉट भी इसी तरह बीच खेल में मैदान से बाहर हो गए और वापस नहीं लौटे। हालांकि हेजलवुड तो खेलने के लिए फिट है लेकिन एबॉट एशेज के पहले टेस्ट से बाहर हो गए है वे मध्यम स्तर की हैमस्ट्रिंग चोट के कारण बाहर हो गए हैं। हालांकि मार्क वुड की चोट पर मेडिकल टीम का मानना है कि यह केवल प्रिकॉशनरी स्कैन है और उम्मीद की जा रही है कि दो दिनों के आराम के बाद वुड फिर से गेंदबाजी कर सकते है।