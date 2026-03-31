31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL को मिला एक और रफ्तार का सौदागर, जयपुर के अशोक शर्मा ने किया डेब्यू, स्पीड जान रह जाएंगे हैरान

अशोक शर्मा 140-150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Mar 31, 2026

IPL 2026 ASHOK SHARMA GT VS PBKS

अशोक शर्मा (फोटो- ians)

तेज गेंदबाज अशोक शर्मा (Ashok Sharma) को गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) ने इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) 2026 के चौथे मुकाबले में पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है। मंगलवार को मुल्लांपुर में खेले जा रहे इस मैच के साथ अशोक अपना आईपीएल डेब्यू कर रहे हैं। 'रफ्तार सिंह' के नाम से मशहूर अशोक 140-150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy) में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से विपक्षी टीमों को काफी परेशान किया था।

पिता नहीं चाहते थे दोनों बेटे खेलें क्रिकेट

17 जून 2002 को जन्मे अशोक जयपुर के पास स्थित रामपुरा गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता नाथूलाल किसान हैं, जबकि मां गृहिणी हैं। मां का सपना था कि बेटा सरकारी नौकरी करे। अशोक के बड़े भाई अक्षय भी क्रिकेट खेला करते थे। ऐसे में पिता नहीं चाहते थे कि दोनों बेटे क्रिकेट खेलें। वह चाहते थे कि अशोक पढ़ाई पर ध्यान दें, लेकिन बड़े भाई ने अशोक की काबिलियत पहचान ली थी। उन्होंने अशोक के लिए क्रिकेट छोड़ दिया, ताकि छोटे भाई को अपना सपना पूरा करने का मौका मिल सके। क्रिकेट के प्रति अशोक के जुनून को देखते हुए पिता ने जयपुर स्थित अरावली क्रिकेट एकेडमी में बेटे का एडमिशन करवाया।

अशोक को एकेडमी पहुंचने के लिए रोजाना लंबा सफर करना पड़ता था, जिसके बाद वह एकेडमी के हॉस्टल में रहने लगे। कोरोना महामारी के दौरान उनके कोच विवेक यादव का निधन हो गया, जिससे अशोक को बड़ा झटका लगा। हालांकि, उन्होंने खुद को संभाला और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए आईपीएल तक का सफर तय किया।

RR और KKR ने नहीं दिया मौका

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा ने Rajasthan Royals के लिए नेट बॉलर के रूप में काम किया। इसके बाद उन्हें आईपीएल 2022 में Kolkata Knight Riders ने 55 लाख रुपये में खरीदा, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। बाद में Gujarat Titans ने इस खिलाड़ी पर 90 लाख रुपये का दांव खेला। अशोक ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में 4 मैच खेले हैं, जिसमें 29.71 की औसत से 14 विकेट लिए हैं। वहीं, 7 लिस्ट-ए मुकाबलों में उनके नाम 13 विकेट हैं। टी20 करियर में उन्होंने 10 मैच खेले हैं, जिसमें 15.63 की औसत से 22 विकेट हासिल किए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

31 Mar 2026 09:04 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL को मिला एक और रफ्तार का सौदागर, जयपुर के अशोक शर्मा ने किया डेब्यू, स्पीड जान रह जाएंगे हैरान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

मार्को यानसेन और चहल ने गुजरात को 162 रन पर रोका, जानें कैसा रहा गिल-बटलर और ग्लेन फिलिप्स का प्रदर्शन

GT vs PBKS
क्रिकेट

PBKS vs GT: श्रेयस ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, GT के लिए डेब्यू करेंगे जयपुर के अशोक शर्मा

GT vs PBKS IPL 2026
क्रिकेट

टीम इंडिया से बाहर चल रहे शमी ने रिटायरमेंट को लेकर दिया बड़ा बयान, बताया किस दिन छोड़ देंगे क्रिकेट

Mohammad Shami
क्रिकेट

दिल्ली और लखनऊ में से किसकी बैटिंग है ज्यादा खतरनाक? LSG vs DC मैच से पहले जानें सबकुछ

LSG vs DC IPL 2026
क्रिकेट

बॉल टेंपरिंग मामले में फखर जमान को मिली कड़ी सजा, PCB ने इतने मैचों से किया बैन, जानें कब होगी वापसी

Fakhar Zaman ban
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.