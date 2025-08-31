30 सितंबर को लगेगी अश्विन पर बोली! IPL से लिया संन्यास, अब इस लीग में बिखेर सकते हैं जलवा

भारत की ओर से 106 टेस्ट और 116 वनडे मुकाबलों के लिए मैदान पर उतर चुके अश्विन ने 65 टी20 मैच भी खेले हैं। भारत की ओर से टी20 क्रिकेट में अश्विन ने 23.22 की औसत के साथ 72 विकेट हासिल किए। अश्विन ने राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेला। वह किंग्स इलेवन पंजाब की कप्तानी भी कर चुके हैं। आईपीएल में अश्विन के प्रदर्शन को देखें, तो उन्होंने 221 मुकाबलों में 30.22 की औसत के साथ 187 विकेट हासिल किए। इसके अलावा 833 रन भी बनाए। वह 2010 और 2011 में सीएसके की आईपीएल जीत का अभिन्न हिस्सा थे।