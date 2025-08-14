Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, पांचवां नाम चौंकाने वाला

क्रिकेट मैच का रोमांचक बाउंड्री की बरसात के साथ बढ़ता है। एशिया कप-2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है। ऐसे में फैंस का भरपूर मनोरंजन निश्चित है। आइए, उन टॉप-5 खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सबसे ज्यादा छक्के लगाए।
नजीबुल्लाह जादरान:
अफगानिस्तान के इस खिलाड़ी ने साल 2016 से अब तक एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में कुल आठ मैच खेले, जिसमें 35.20 की औसत के साथ 176 रन बनाए। इस दौरान जादरान के बल्ले से 13 छक्के और छह चौके निकले।
रहमानुल्लाह गुरबाज:
अफगानिस्तान के इस खिलाड़ी ने पांच मुकाबलों में 30.40 की औसत के साथ 152 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से आठ चौकों के अलावा 12 छक्के निकले। गुरबाज एक अर्धशतक भी जड़ चुके हैं।
रोहित शर्मा:
भारत के इस दिग्गज बल्लेबाज ने साल 2016 से 2022 तक कुल नौ मैच खेले, जिसमें 30.11 की औसत के साथ 271 रन बनाए। इस दौरान रोहित के बल्ले से 12 छक्के और 27 चौके निकले।
विराट कोहली:
रन-मशीन कोहली ने 10 मुकाबलों में 85.80 की शानदार औसत के साथ बल्लेबाजी करते हुए 429 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 11 छक्के और 40 चौके जड़े। कोहली एक शतक के साथ तीन अर्धशतक लगा चुके हैं।
बाबर हयात:
पांच मुकाबले खेल चुके हांगकांग के इस खिलाड़ी ने एक शतक और एक अर्धशतक लगाते हुए 47 की औसत के साथ 235 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 22 चौके और 10 छक्के निकले।
बता दें एशिया कप-2025 की शुरुआत नौ सितंबर से होने जा रही है। इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीम है, जबकि ग्रुप-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग-चाइना की टीमें शामिल हैं। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई से खेलेगी, जिसके बाद 14 सितंबर को उसका सामना पाकिस्तान से होगा। भारतीय टीम 19 सितंबर को ओमान को चुनौती देगी।