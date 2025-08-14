Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, पांचवां नाम चौंकाने वाला

बता दें एशिया कप-2025 की शुरुआत नौ सितंबर से होने जा रही है। इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीम है, जबकि ग्रुप-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग-चाइना की टीमें शामिल हैं। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई से खेलेगी, जिसके बाद 14 सितंबर को उसका सामना पाकिस्तान से होगा। भारतीय टीम 19 सितंबर को ओमान को चुनौती देगी।