पाकिस्तान को लगातार तीन बार हराने पर खुश हुआ BCCI, भारतीय खिलाड़ियों के लिए खोला खजाना, दिया करोड़ों रुपये का इनाम

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर 9वीं बार खिताब अपने नाम किया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुक़ाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार तीसरी जीत दर्ज़ की। उनकी इस जीत से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) बेहद खुश है और खिलाड़ियों के लिए खजाना खोल दिया है।