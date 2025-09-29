Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान को लगातार तीन बार हराने पर खुश हुआ BCCI, भारतीय खिलाड़ियों के लिए खोला खजाना, दिया करोड़ों रुपये का इनाम

बीसीसीआई ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को इनाम के तैर पर 21 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। बीसीसीआई ने लिखा, '3 वार, 0 रिसपोन्स, एशिया कप चैम्पियन, संदेश पहुंच चुका है। टीम और सहयोगी स्टाफ के लिए 21 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि की घोषणा की जाती है।'

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Sep 29, 2025

भारत ने पाकिस्तान को हरा 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता (Photo - EspnCricInfo)

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर 9वीं बार खिताब अपने नाम किया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुक़ाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार तीसरी जीत दर्ज़ की। उनकी इस जीत से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) बेहद खुश है और खिलाड़ियों के लिए खजाना खोल दिया है।

बीसीसीआई ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को इनाम के तैर पर 21 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। बीसीसीआई ने लिखा, '3 वार, 0 रिसपोन्स, एशिया कप चैम्पियन, संदेश पहुंच चुका है। टीम और सहयोगी स्टाफ के लिए 21 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि की घोषणा की जाती है।'

मैच की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और फखर जमान की जोड़ी ने मजबूत शुरुआत दी थी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.4 ओवर में पहले विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी की। साहिबजादा फरहान 38 गेंद पर 3 छक्के और 5 चौके की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए। भारत के खिलाफ यह उनका लगातार दूसरा अर्धशतक था।

फखर जमान 35 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिका और पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने चार ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लिये। अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह ने दो-दो विकेट लिये।

147 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 20 रन के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा दिये। अभिषेक शर्मा सस्ते में आउट हुए, वहीं शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव फिर फ्लॉप साबित हुए। ऐसे संकट के समय तिलक वर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी ने पारी को संभाला और चौथे विकेट लिए 57 रन जोड़े।

संजू के आउट होने के बाद तिलक ने शिवम दुबे के साथ अच्छी पारी खेली। अंत में रिंकू सिंह ने विनिंग शॉट मारते बहुए टीम को जीत दिला दी। भारत के लिए तिलक वर्मा ने 53 गेंद पर 69 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान की ओर से फहीम अशरफ को तीन विकेट मिले। शाहीन शाह अफरीदी और अबरार अहमद ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

Updated on:

29 Sept 2025 07:55 am

Published on:

29 Sept 2025 07:45 am

पाकिस्तान को लगातार तीन बार हराने पर खुश हुआ BCCI, भारतीय खिलाड़ियों के लिए खोला खजाना, दिया करोड़ों रुपये का इनाम

