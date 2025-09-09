एशिया कप 2025 का आगाज, अफगानिस्तान के नाम रहा पहला टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला

हांगकांग के कप्तान यासिम मुर्तजा ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। मुझे गेंदबाजी करके खुशी हो रही है। हमने यहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। हमने क्वालीफायर में अच्छा क्रिकेट खेला। एक कप्तान के तौर पर मैं टीम के बड़े मंच पर प्रदर्शन को देखने के लिए उत्सुक हूं।" दोनों देशों के बीच अब तक 5 टी20 मैच खेले गए हैं। दो मैच हांगकांग और तीन मैच अफगानिस्तान ने जीते हैं।