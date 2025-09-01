बुमराह और अर्शदीप से भी खतरनाक है ओमान का यह गेंदबाज, अंतरराष्ट्रीय टी20 में कर चुका है ये कारनामा, इंडिया को रहना होगा सावधान!

एशिया कप 2025 में पहली बार हिस्सा ले रहा ओमान क्रिकेट प्रेमियों के लिए उत्साह का केंद्र है। ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, और यूएई के साथ शामिल ओमान के लिए यह टूर्नामेंट एक सुनहरा अवसर है। ओमान की टीम में कई अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिनमें तेज गेंदबाज बिलाल खान सबसे बड़े स्टार हैं। बिलाल ने 49 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में 20.97 की औसत से 101 विकेट हासिल किए हैं, वह टी20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 18वें स्थान पर हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें एक भी भारतीय गेंदबाज शामिल नहीं है।