Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

बुमराह और अर्शदीप से भी खतरनाक है ओमान का यह गेंदबाज, अंतरराष्ट्रीय टी20 में कर चुका है ये कारनामा, इंडिया को रहना होगा सावधान!

ओमान के कुछ खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव है। ओमान के लिए अंतरराष्ट्रीय टी20 में तेज गेंदबाज बिलाल खान ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं। बिलाल ने 49 मैचों में 20.97 की औसत से 101 विकेट झटके हैं।

भारत

Siddharth Rai

Sep 01, 2025

Oman Cricket team
ओमान एशिया कप 2025 में पहली बार हिस्सा ले रहा है (Photo Credit - Oman Cricket)

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। यह टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर के बीच UAE में खेला जाएगा। इस बार आठ टीमें खिताब के लिए जोर आजमाइश करेंगी, जिन्हें दो समूहों में बांटा गया है। भारत और पाकिस्तान जैसे दिग्गजों के अलावा ओमान, यूएई, और हांगकांग जैसी उभरती टीमें भी इस मल्टी-नेशन टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ने को तैयार हैं।

बिलाल खान से सतर्क रहना होगा टीम इंडिया को

एशिया कप 2025 में पहली बार हिस्सा ले रहा ओमान क्रिकेट प्रेमियों के लिए उत्साह का केंद्र है। ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, और यूएई के साथ शामिल ओमान के लिए यह टूर्नामेंट एक सुनहरा अवसर है। ओमान की टीम में कई अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिनमें तेज गेंदबाज बिलाल खान सबसे बड़े स्टार हैं। बिलाल ने 49 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में 20.97 की औसत से 101 विकेट हासिल किए हैं, वह टी20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 18वें स्थान पर हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें एक भी भारतीय गेंदबाज शामिल नहीं है।

भारत के किसी भी गेंदबाज ने नहीं लिए 100 विकेट

भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए हैं। अर्शदीप ने 63 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में 18.30 कि औसत से 99 विकेट चटकाए हैं। अर्शदीप अंतरराष्ट्रीय टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों कि लिस्ट में 23वें नंबर पर हैं। वहीं सत्र तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 37वीं स्थान पर हैं। बुमराह ने अबतक 70 मैचों में 17.74 कि औसत से 89 विकेट लिए हैं। ऐसे में अर्शदीप और बुमराह दोनों के पास एशिया कप में अंतरराष्ट्रीय टी20 में 100 विकेट का आंकड़ा छूने का सुनहरा मौका है।

ओमान का कठिन ग्रुप-ए सफर

ग्रुप-ए में ओमान का सामना मजबूत टीमों से होगा। उसका पहला मुकाबला 12 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होगा, जिसके बाद 15 सितंबर को वह यूएई से भिड़ेगा। टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मुकाबला 19 सितंबर को होगा, जब ओमान का सामना भारतीय टीम से होगा। इन मैचों में ओमान के खिलाड़ियों, खासकर बिलाल खान, पर सबकी नजरें रहेंगी।

एशिया कप के लिए ओमान का स्क्वॉड:

जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिकरिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव।

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Sept 2025 11:59 am

Hindi News / Sports / Cricket News / बुमराह और अर्शदीप से भी खतरनाक है ओमान का यह गेंदबाज, अंतरराष्ट्रीय टी20 में कर चुका है ये कारनामा, इंडिया को रहना होगा सावधान!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट