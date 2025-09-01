बुमराह और अर्शदीप से भी खतरनाक है ओमान का यह गेंदबाज, अंतरराष्ट्रीय टी20 में कर चुका है ये कारनामा, इंडिया को रहना होगा सावधान!

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। यह टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर के बीच UAE में खेला जाएगा। इस बार आठ टीमें खिताब के लिए जोर आजमाइश करेंगी, जिन्हें दो समूहों में बांटा गया है। भारत और पाकिस्तान जैसे दिग्गजों के अलावा ओमान, यूएई, और हांगकांग जैसी उभरती टीमें भी इस मल्टी-नेशन टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ने को तैयार हैं।
एशिया कप 2025 में पहली बार हिस्सा ले रहा ओमान क्रिकेट प्रेमियों के लिए उत्साह का केंद्र है। ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, और यूएई के साथ शामिल ओमान के लिए यह टूर्नामेंट एक सुनहरा अवसर है। ओमान की टीम में कई अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिनमें तेज गेंदबाज बिलाल खान सबसे बड़े स्टार हैं। बिलाल ने 49 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में 20.97 की औसत से 101 विकेट हासिल किए हैं, वह टी20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 18वें स्थान पर हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें एक भी भारतीय गेंदबाज शामिल नहीं है।
भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए हैं। अर्शदीप ने 63 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में 18.30 कि औसत से 99 विकेट चटकाए हैं। अर्शदीप अंतरराष्ट्रीय टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों कि लिस्ट में 23वें नंबर पर हैं। वहीं सत्र तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 37वीं स्थान पर हैं। बुमराह ने अबतक 70 मैचों में 17.74 कि औसत से 89 विकेट लिए हैं। ऐसे में अर्शदीप और बुमराह दोनों के पास एशिया कप में अंतरराष्ट्रीय टी20 में 100 विकेट का आंकड़ा छूने का सुनहरा मौका है।
ग्रुप-ए में ओमान का सामना मजबूत टीमों से होगा। उसका पहला मुकाबला 12 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होगा, जिसके बाद 15 सितंबर को वह यूएई से भिड़ेगा। टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मुकाबला 19 सितंबर को होगा, जब ओमान का सामना भारतीय टीम से होगा। इन मैचों में ओमान के खिलाड़ियों, खासकर बिलाल खान, पर सबकी नजरें रहेंगी।
जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिकरिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव।