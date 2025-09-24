Asia Cup 2025 Final Scenario: भारत आज बांग्लादेश को हरा देता है तो ये टीम हो जाएगी टूर्नामेंट से बाहर, जानें सभी टीमों का गणित 

Asia Cup 2025 Final Scenario: एशिया कप 2025 में अब तक ग्रुप स्‍टेज के 12 और सुपर-4 के तीन मैच समेत कुल 15 मैच खेले जा चुके हैं, लेकिन फाइनल की तस्‍वीर साफ नहीं हो सकती है। मंगलवार 23 सितंबर को पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर अपने फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार रखी है। इस जीत के साथ ही पाकिस्‍तान की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। जबकि भारत शीर्ष पर काबिज है। भारतीय टीम आज टूर्नामेंट में सुपर 4 का अपना दूसरा मुकाबला बांग्‍लादेश के खिलाफ खेलने उतरेगी। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम फाइनल में जगह पक्‍की कर लेगी तो हारने वाली टीम के लिए फाइनल की राह मुश्किल जरूर होगी, लेकिन उसकी उम्‍मीदें बनी रहेंगी।