Asia Cup 2025 Final Scenario: भारत आज बांग्लादेश को हरा देता है तो ये टीम हो जाएगी टूर्नामेंट से बाहर, जानें सभी टीमों का गणित 

Asia Cup 2025 Final Scenario: एशिया कप 2025 में अब तक ग्रुप स्टेज के 12 और सुपर-4 के तीन मैच समेत कुल 15 मैच खेले जा चुके हैं, लेकिन फाइनल की तस्वीर साफ नहीं हो सकती है। मंगलवार 23 सितंबर को पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर अपने फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार रखी है। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। जबकि भारत शीर्ष पर काबिज है। भारतीय टीम आज टूर्नामेंट में सुपर 4 का अपना दूसरा मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलने उतरेगी। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम फाइनल में जगह पक्की कर लेगी तो हारने वाली टीम के लिए फाइनल की राह मुश्किल जरूर होगी, लेकिन उसकी उम्मीदें बनी रहेंगी।
भारतीय टीम अगर आज बांग्लादेश को हरा देती है तो उसकी फाइनल में जगह पक्की हो जाएगी, क्योंकि वह पॉइंट्स टेबल में उसके दो मैच के बाद चार अंक हो जाएंगी। वहीं, अगर भारतीय टीम हारती है तो उसके लिए भी फाइनल की राह मुश्किल हो सकती है। ऐसे में भारत को श्रीलंका के खिलाफ अगले मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी।
अब नजर डालते हैं श्रीलंका के समीकरण पर, श्रीलंका के लिए भी आज भारत बनाम बांग्लादेश का मुकाबला उतना ही अहम है, जितना इन दोनों टीमों के लिए है। भारत अगर इस मैच को जीतता है तो श्रीलंका की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और भारत सीधे फाइनल में जगह बना लेगी। वहीं, भारत हारा तो श्रीलंका की उम्मीद बरकरार रहेगी, लेकिन उसे भारत को काफी बड़े अंतर से हराना होगा।
बांग्लादेश की टीम अगर आज भारत से हार जाती है तो फिर उसका अगला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के लिए एक तरह का सेमीफाइनल होगा। जीतने वाली टीम 28 सितंबर को भारत से खेलेगी।
पाकिस्तान की टीम भारत से हारने के बाद श्रीलंका से जीतकर दो अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है। अब उसका फाइनल में पहुंचने के लिए बड़ा सीधा सा समीकरण है। उसे बांग्लादेश के खिलाफ अपने आखिरी मैच में जीत दर्ज करनी होगी, नहीं तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा।