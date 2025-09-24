Patrika LogoSwitch to English

Asia Cup 2025, Final Scenario: लगातार दो मैच हारने के बाद अब भी फ़ाइनल में पहुंच सकता है श्रीलंका, बस करना होगा ये काम

Srilanka Scenario: अगर श्रीलंका को एशिया कप 2025 के फ़ाइनल की रेस में बने रहना है, तो आज बांग्लादेश को भारत से हर हाल में जीतना होगा। अगर भारत यह मुक़ाबला जीत जाता है तो श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा।

भारत

Siddharth Rai

Sep 24, 2025

श्रीलंका को एशिया कप 2025 के फ़ाइनल में जाने के लिए भारत से जीतना होगा। (photo - EspnCricInfo)

Asia Cup 2025, Srilanka Final Scenario: एशिया कप 2025 में सुपर 4 मुक़ाबले खेले जा रहे हैं। टूर्नामेंट अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है और यहां से कोई भी दो टीमें फ़ाइनल में जगह बना सकती हैं। सुपर 4 में अब केवल तीन मुकाबले बचे हुए हैं। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच कांटे की टक्कर चल रही है।

हालांकि श्रीलंका पहले दो मुक़ाबले हार चुका है और अगर -मगर की स्थिति में है। बावजूद इसके वह फ़ाइनल की रेस में बना हुआ है। श्रीलंका का अंतिम मुक़ाबला गत चैम्पियन भारत से है। ऐसे में अगर वह इस मुक़ाबले को जीत जाता है, तो वह फ़ाइनल में जगह बना सकता है। लेकिन इससे पहले उसे सुपर चार के बचे हुए दो मुकाबलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे में आइए, एक ऐसे समीकरण पर नजर डालते हैं, जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका फाइनल में पहुंच सकते हैं।

एशिया कप 2025 सुपर 4 अंक तालिका

टीम मैचजीत हारनेट रन रेट
भारत110+0.689
पाकिस्तान211+0.226
बांग्लादेश110+0.121
श्रीलंका201 -0.590

बांग्लादेश की फाइनल की राह

सुपर 4 में बांग्लादेश के लिए स्थिति बेहद रोमांचक है। अगर बांग्लादेश आज भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले में जीत हासिल कर लेता है, और फिर कल पाकिस्तान को भी हरा देता है, तो वह सीधे तौर पर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगा। बांग्लादेश की लगातार दो जीत न केवल उनके अंकों को मजबूत करेंगी, बल्कि उनके नेट रन रेट को भी बढ़ावा देगी, जो इस टूर्नामेंट में अब तक उनके शानदार प्रदर्शन का परिणाम है।

एशिया कपम 2025 सुपर 4 में बचे हुए मुक़ाबले

24 सितम्बर - भारत vs बांग्लादेश
25 सितम्बर - पाकिस्तान vs बांग्लादेश
26 सितम्बर - भारत vs श्रीलंका

श्रीलंका का नेट रन रेट का दांव

दूसरी ओर, श्रीलंका के लिए फाइनल की राह थोड़ी जटिल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर श्रीलंका अपने आखिरी सुपर 4 मुकाबले में भारत को बड़े अंतर से हरा देता है, और इस जीत के साथ वह भारत और पाकिस्तान दोनों से बेहतर नेट रन रेट हासिल कर लेता है, तो वह फाइनल में जगह बना सकता है। हालांकि इससे पहले बांग्लादेश को हर हाल में पाकिस्तान और भारत को हराना ही होगा

एशिया कप 2025

Published on:

24 Sept 2025 03:41 pm

Sep 24, 2025

Asia Cup 2025, Final Scenario: लगातार दो मैच हारने के बाद अब भी फ़ाइनल में पहुंच सकता है श्रीलंका, बस करना होगा ये काम

