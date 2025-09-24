Asia Cup 2025, Final Scenario: लगातार दो मैच हारने के बाद अब भी फ़ाइनल में पहुंच सकता है श्रीलंका, बस करना होगा ये काम

Asia Cup 2025, Srilanka Final Scenario: एशिया कप 2025 में सुपर 4 मुक़ाबले खेले जा रहे हैं। टूर्नामेंट अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है और यहां से कोई भी दो टीमें फ़ाइनल में जगह बना सकती हैं। सुपर 4 में अब केवल तीन मुकाबले बचे हुए हैं। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच कांटे की टक्कर चल रही है।
हालांकि श्रीलंका पहले दो मुक़ाबले हार चुका है और अगर -मगर की स्थिति में है। बावजूद इसके वह फ़ाइनल की रेस में बना हुआ है। श्रीलंका का अंतिम मुक़ाबला गत चैम्पियन भारत से है। ऐसे में अगर वह इस मुक़ाबले को जीत जाता है, तो वह फ़ाइनल में जगह बना सकता है। लेकिन इससे पहले उसे सुपर चार के बचे हुए दो मुकाबलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे में आइए, एक ऐसे समीकरण पर नजर डालते हैं, जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका फाइनल में पहुंच सकते हैं।
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नेट रन रेट
|भारत
|1
|1
|0
|+0.689
|पाकिस्तान
|2
|1
|1
|+0.226
|बांग्लादेश
|1
|1
|0
|+0.121
|श्रीलंका
|2
|0
|1
|-0.590
सुपर 4 में बांग्लादेश के लिए स्थिति बेहद रोमांचक है। अगर बांग्लादेश आज भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले में जीत हासिल कर लेता है, और फिर कल पाकिस्तान को भी हरा देता है, तो वह सीधे तौर पर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगा। बांग्लादेश की लगातार दो जीत न केवल उनके अंकों को मजबूत करेंगी, बल्कि उनके नेट रन रेट को भी बढ़ावा देगी, जो इस टूर्नामेंट में अब तक उनके शानदार प्रदर्शन का परिणाम है।
24 सितम्बर - भारत vs बांग्लादेश
25 सितम्बर - पाकिस्तान vs बांग्लादेश
26 सितम्बर - भारत vs श्रीलंका
दूसरी ओर, श्रीलंका के लिए फाइनल की राह थोड़ी जटिल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर श्रीलंका अपने आखिरी सुपर 4 मुकाबले में भारत को बड़े अंतर से हरा देता है, और इस जीत के साथ वह भारत और पाकिस्तान दोनों से बेहतर नेट रन रेट हासिल कर लेता है, तो वह फाइनल में जगह बना सकता है। हालांकि इससे पहले बांग्लादेश को हर हाल में पाकिस्तान और भारत को हराना ही होगा