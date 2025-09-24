Asia Cup 2025, Final Scenario: लगातार दो मैच हारने के बाद अब भी फ़ाइनल में पहुंच सकता है श्रीलंका, बस करना होगा ये काम

हालांकि श्रीलंका पहले दो मुक़ाबले हार चुका है और अगर -मगर की स्थिति में है। बावजूद इसके वह फ़ाइनल की रेस में बना हुआ है। श्रीलंका का अंतिम मुक़ाबला गत चैम्पियन भारत से है। ऐसे में अगर वह इस मुक़ाबले को जीत जाता है, तो वह फ़ाइनल में जगह बना सकता है। लेकिन इससे पहले उसे सुपर चार के बचे हुए दो मुकाबलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे में आइए, एक ऐसे समीकरण पर नजर डालते हैं, जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका फाइनल में पहुंच सकते हैं।