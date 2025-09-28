Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025: विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपने पर मोहसिन नकवी ने दिया यह बयान, क्या चैंपियन बनने पर PCB चीफ से ट्रॉफी लेंगे कप्तान सूर्यकुमार?

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में दो बार आमना-सामना हुआ है। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच लीग मैच खेला गया था। वहीं, 21 सितंबर को सुपर-4 के दौरान दोनों ही टीमों की टक्कर हुई थी। दोनों मैचों में भारतीय टीम विजयी रही थी। 14 सितंबर वाले मैच की तरह ही भारतीय टीम ने 21 सितंबर वाले मैच के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। ऐसी पूरी संभावना है कि फाइनल मैच में भी यही देखने को मिलेगा। दोनों टीमों के बीच 'नो हैंडशेक' जारी रहेगा।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Sep 28, 2025

No shake hands India vs Pakistan

भारत को मैच जिताने के बाद पाकिस्‍तानी खिलाडि़यों से हाथ मिलाए बगैर पवेलियन लौटते सुर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें एक बेहद रोमांचक और यादगार मुकाबला देखने को मिलेगा। रोमांचक मुकाबले की उम्मीद के साथ ही इस मैच से जुड़ी एक और उत्सुकता है, जो खासकर भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में है। इस उत्सुकता का जवाब फाइनल के समापन के बाद ही मिलेगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में दो बार आमना-सामना हुआ है। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच लीग मैच खेला गया था। वहीं, 21 सितंबर को सुपर-4 के दौरान दोनों ही टीमों की टक्कर हुई थी। दोनों मैचों में भारतीय टीम विजयी रही थी। 14 सितंबर वाले मैच की तरह ही भारतीय टीम ने 21 सितंबर वाले मैच के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। ऐसी पूरी संभावना है कि फाइनल मैच में भी यही देखने को मिलेगा। दोनों टीमों के बीच 'नो हैंडशेक' जारी रहेगा।

ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर भारत फ़ाइनल मुक़ाबला जीत जाता है तो क्या वह एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेगी? नकवी एसीसी के प्रमुख हैं और वही विजेता टीम को ट्रॉफी देंगे। एसीसी प्रमुख के तौर पर मैच के बाद पुरस्कार समारोह में नकवी का मौजूद रहना अनिवार्य है। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB के प्रमुख भी हैं। महाद्वीपीय संस्था अध्यक्ष विजेता टीम को ट्रॉफी देने के साथ दोनों टीमों के खिलाड़ियों से औपचारिक रूप से हाथ मिलाता है।

मोहसिन नकवी ने एक बयान में कहा, 'इस साल का एशिया कप क्रिकेट की उत्कृष्टता और प्रतिभा का एक शानदार प्रदर्शन रहा है। प्रशंसकों का जुनून, एशियाई टीमों की प्रतिस्पर्धी भावना और मैदान पर उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन ने इसे सचमुच एक यादगार आयोजन बना दिया है। हमें रिकॉर्ड दर्शक संख्या देखने को मिलेगी, जो पूरे महाद्वीप में क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है। मैं एक शानदार फाइनल मैच देखने के लिए उत्साहित हूं और विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपने के लिए उत्सुक हूं।'

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद कटु हैं। भारत किसी भी रूप में ऐसा कोई स्टेज शेयर नहीं करना चाहता , जहां पाकिस्तान की उपस्थिति हो। खिताब लेना तो फिर बहुत दूर की बात है। दरअसल, एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ-साथ पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा मंत्री भी हैं। इसी वजह से भारतीय टीम चैंपियन बनने के बाद उनसे खिताब नहीं लेना चाहती।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

28 Sept 2025 10:24 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपने पर मोहसिन नकवी ने दिया यह बयान, क्या चैंपियन बनने पर PCB चीफ से ट्रॉफी लेंगे कप्तान सूर्यकुमार?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

एशिया कप 2025

IND vs PAK Final Playing 11: पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में आज फिर बदलेगी टीम इंडिया, गंभीर के चहेते समेत ये 2 होंगे बाहर! 

IND vs PAK Final Playing 11
क्रिकेट

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल से पहले फिर बढ़ा विवाद, टीम इंडिया ने फोटोशूट से भी किया इनकार

India deny photoshoot with Pakistan
क्रिकेट

IND vs PAK Pitch report: क्या लो स्कोरिंग होगा भारत और पाकिस्तान का फ़ाइनल मुक़ाबला, या बरसेंगे चौके -छक्के? पढ़ें दुबई की पिच का हाल

IND vs PAK Final Playing 11
क्रिकेट

नेपाल ने रचा इतिहास, वेस्टइंडीज को धूल चटाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार किया ऐसा करिश्मा

NEP vs WI 1st T20i Highlights
क्रिकेट

IND vs PAK Live Streaming: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला आज, जानें कब, कहां और कैसे फ्री में देखें मैच

Ind vs PAK
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.