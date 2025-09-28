Asia Cup 2025: विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपने पर मोहसिन नकवी ने दिया यह बयान, क्या चैंपियन बनने पर PCB चीफ से ट्रॉफी लेंगे कप्तान सूर्यकुमार?

भारत को मैच जिताने के बाद पाकिस्तानी खिलाडि़यों से हाथ मिलाए बगैर पवेलियन लौटते सुर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: IANS)
India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें एक बेहद रोमांचक और यादगार मुकाबला देखने को मिलेगा। रोमांचक मुकाबले की उम्मीद के साथ ही इस मैच से जुड़ी एक और उत्सुकता है, जो खासकर भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में है। इस उत्सुकता का जवाब फाइनल के समापन के बाद ही मिलेगा।
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में दो बार आमना-सामना हुआ है। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच लीग मैच खेला गया था। वहीं, 21 सितंबर को सुपर-4 के दौरान दोनों ही टीमों की टक्कर हुई थी। दोनों मैचों में भारतीय टीम विजयी रही थी। 14 सितंबर वाले मैच की तरह ही भारतीय टीम ने 21 सितंबर वाले मैच के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। ऐसी पूरी संभावना है कि फाइनल मैच में भी यही देखने को मिलेगा। दोनों टीमों के बीच 'नो हैंडशेक' जारी रहेगा।
ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर भारत फ़ाइनल मुक़ाबला जीत जाता है तो क्या वह एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेगी? नकवी एसीसी के प्रमुख हैं और वही विजेता टीम को ट्रॉफी देंगे। एसीसी प्रमुख के तौर पर मैच के बाद पुरस्कार समारोह में नकवी का मौजूद रहना अनिवार्य है। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB के प्रमुख भी हैं। महाद्वीपीय संस्था अध्यक्ष विजेता टीम को ट्रॉफी देने के साथ दोनों टीमों के खिलाड़ियों से औपचारिक रूप से हाथ मिलाता है।
मोहसिन नकवी ने एक बयान में कहा, 'इस साल का एशिया कप क्रिकेट की उत्कृष्टता और प्रतिभा का एक शानदार प्रदर्शन रहा है। प्रशंसकों का जुनून, एशियाई टीमों की प्रतिस्पर्धी भावना और मैदान पर उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन ने इसे सचमुच एक यादगार आयोजन बना दिया है। हमें रिकॉर्ड दर्शक संख्या देखने को मिलेगी, जो पूरे महाद्वीप में क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है। मैं एक शानदार फाइनल मैच देखने के लिए उत्साहित हूं और विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपने के लिए उत्सुक हूं।'
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद कटु हैं। भारत किसी भी रूप में ऐसा कोई स्टेज शेयर नहीं करना चाहता , जहां पाकिस्तान की उपस्थिति हो। खिताब लेना तो फिर बहुत दूर की बात है। दरअसल, एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ-साथ पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा मंत्री भी हैं। इसी वजह से भारतीय टीम चैंपियन बनने के बाद उनसे खिताब नहीं लेना चाहती।
