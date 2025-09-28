Asia Cup 2025: विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपने पर मोहसिन नकवी ने दिया यह बयान, क्या चैंपियन बनने पर PCB चीफ से ट्रॉफी लेंगे कप्तान सूर्यकुमार?

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में दो बार आमना-सामना हुआ है। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच लीग मैच खेला गया था। वहीं, 21 सितंबर को सुपर-4 के दौरान दोनों ही टीमों की टक्कर हुई थी। दोनों मैचों में भारतीय टीम विजयी रही थी। 14 सितंबर वाले मैच की तरह ही भारतीय टीम ने 21 सितंबर वाले मैच के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। ऐसी पूरी संभावना है कि फाइनल मैच में भी यही देखने को मिलेगा। दोनों टीमों के बीच 'नो हैंडशेक' जारी रहेगा। 2 min read