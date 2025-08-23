एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के मैच के प्रसारण पर लगेगी रोक? सरकार से की गई अपील

अब कई लोग एशिया कप में भी भारत पाकिस्तान के मैच को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि शिवसेना की सांसद ने तो मैच प्रसारण पर भी रोक लगाने की मांग की है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा, "मैं आपको गहरी पीड़ा और चिंता के साथ लिख रही हूं, न सिर्फ एक संसद के सदस्य के रूप में, बल्कि इस देश के नागरिक के रूप में भी, जो अभी भी इस साल पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले में जानमाल के नुकसान का गम भूल नहीं पाया है।"