एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के मैच के प्रसारण पर लगेगी रोक? सरकार से की गई अपील

Ind vs Pak Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है। टीम इंडिया के साथ इस टूर्नामेंट पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, हांगकांग, अफगानिस्तान, श्रीलंका और यूएई की टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज 10 सितंबर को करेगी, जहां उनका मुकाबला मेजबान UAE से होगा। इसके बाद भारतीय टीम 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ खेलेगी। इस मुकाबले को लेकर देशभर में जगह जगह विरोध हो रहा है।
दरअसल एशिया कप से ठीक पहले भारत और पाकिस्तान की चैंपियंस टीमें आमने सामने होने वाली थीं। हालांकि उस मैच को भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों ने बायकॉट किया। इसके बाद दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गईं। भारतीय टीम ने देशवासियों का मान रखते हुए उस मुकाबले में भी उतरने से मना कर दिया गया। लिहाजा बाद में पाकिस्तान फाइनल में पहुंचकर साउथ अफ्रीका चैंपियंस के हाथों हार गई।
अब कई लोग एशिया कप में भी भारत पाकिस्तान के मैच को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि शिवसेना की सांसद ने तो मैच प्रसारण पर भी रोक लगाने की मांग की है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा, "मैं आपको गहरी पीड़ा और चिंता के साथ लिख रही हूं, न सिर्फ एक संसद के सदस्य के रूप में, बल्कि इस देश के नागरिक के रूप में भी, जो अभी भी इस साल पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले में जानमाल के नुकसान का गम भूल नहीं पाया है।"
उन्होंने आगे लिखा, "इस हमले के बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो एक आतंकवाद-रोधी अभियान था, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को आतंकवाद के निरंतर प्रायोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेह ठहराना था। आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता का संदेश लेकर एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में भेजा गया था, जिसमें मैं भी शामिल थी, लेकिन भारत सरकार का क्रिकेट मैचों के आयोजन का यह फैसला मुझे और मेरी अंतरात्मा को पूरी तरह से अस्वीकार्य है।"
इससे पहले पत्र सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री से संसद में अपील की थी कि भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में मुकाबला नहीं होना चाहिए। अगर गृहमंत्री चाहें तो वह आईसीसी चेयरमैन को एक कॉल के जरिए ही इस मुकाबले को रद्द कर सकते हैं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मैच के प्रसारण पर भी रोक लगाने की मांग की है। अब देखना ये है कि भारत पाकिस्तान के मैच के प्रसारण को लेकर ब्रॉडकास्टर क्या फैसला लेते हैं।