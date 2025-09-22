भारत से लगातार दो हार के बाद पाकिस्तान ने फिर खटखटाया ICC का दरवाजा, दर्ज कराई शिकायत

IND vs PAK, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारतीय टीम से लगातार दो शिकस्त झेलने के बाद खराब प्रदर्शन के चलते चौतरफा किरकिरी झेलनी वाली पाकिस्तान टीम अब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बहाने तलाशने में जुट गई है। दरअसल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपने बल्लेबाज फखर जमान के कैच आउट को लेकर आईसीसी (ICC) में अपनी आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि टीवी अंपायर रुचिरा पल्लियागुरुगे ने फखर जमान को गलत तरीके से आउट करार दिया है। मैच की समाप्ति के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने भी फखर जमान को आउट करार दिए जाने को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि वह आउट नहीं थे। यदि वह आउट नहीं होते तो पाकिस्तान शायद स्कोर बोर्ड पर 20 रन और जोड़ पाता। हालाकि उन्होंने यह नहीं कहा कि अंपायर पूरी तरह गलत थे।
पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, अंपायर भी गलती कर सकते हैं। मुझे लगा कि गेंद विकेट-कीपर तक पहुंचने से पहले जमीन से टकराई। उन्होंने यह भी कहा कि मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जिस तरह फखर जमान बल्लेबाजी कर रहे थे, यदि वह पावरप्ले तक टिक जाते तो शायद हम स्कोर बोर्ड पर 190 रन दर्ज करा सकते थे।
भारत ने एशिया के सुपर-4 मैच में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाई। फखर जमान 8 गेंद में 15 रन बनाकर लय में नजर आ रहे थे, तभी तीसरे ओवर में हार्दिक पंड्या की गेंद बल्ले से कट लगकर विकेट-कीपर के दस्तानों में जा समाई। टीवी अंपायर रुचिरा ने इसे परखने के लिए दो एंगल देखे।
वीडियो में एक एंगल में ऐसा लग रहा था कि गेंद संजू सैमसन के ग्लव्स तक पहुंचने से पहले जमीन को छू रही है वहीं दूसरे एंगल में स्पष्ट तौर पर दिख रहा था कि उन्होंने गेंद को ठीक से पकड़ा लिया है। आखिर में टीवी अंपायर ने दूसरे एंगल के आधार पर फखर जमान को आउट करार दिया। टीवी अंपायर की ओर से फखर जमान को आउट करार दिए जाने के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस छिड़ गई।