भारत से लगातार दो हार के बाद पाकिस्तान ने फिर खटखटाया ICC का दरवाजा, दर्ज कराई शिकायत

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि टीवी अंपायर रुचिरा पल्लियागुरुगे ने फखर जमान को गलत तरीके से आउट करार दिया है। मैच की समाप्ति के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने भी फखर जमान को आउट करार दिए जाने को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि वह आउट नहीं थे। यदि वह आउट नहीं होते तो पाकिस्तान शायद स्कोर बोर्ड पर 20 रन और जोड़ पाता। हालाकि उन्होंने यह नहीं कहा कि अंपायर पूरी तरह गलत थे।