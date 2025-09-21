Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

IND vs PAK: हार्दिक पंड्या ने फखर जमान को किया आउट और.. युजवेंद्र चहल को इस मामले में पीछे छोड़ा

IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला भारत के लिए मिलाजुला भरा रहा। एक तरफ जहां भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ कैच छोड़े और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को हावी होने का मौका दिया।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 21, 2025

Team india
भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - BCCI)

IND vs PAK: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में ग्रुप स्टेज के बाद रविवार 21 सितंबर को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हुईं। इस बार दोनों प्रतिद्वंद्वी टीमें की भिड़ंत एशिया कप 2025 के सुपर-4 में हुईं। इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। भारत के लिए यह फैसला मिलाजुला भरा रहा, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ कैच छोड़े और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को हावी होने का मौका दिया। वहीं, ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने 35 वर्षीय पाकिस्तान ओपनर फखर जमान (15 रन) को तीसरे ओवर में पवेलियन भेजकर टीम को शुरुआती सफलता दिलाई।

हार्दिक पंड्या ने पाकिस्तान ओपनर फखर जमान को आउट कर अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली। दरअसल, वह भारत की तरफ से टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए अनुभवी स्पिन ऑलराउंडर युजवेंद्र चहल को पीछे छोड़ा, जोकि लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे हैं।

हार्दिक पंड्या के नाम अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से कुल 97 विकेट हो गए हैं, जबकि युजवेंद्र चहल ने इस फॉर्मेट में कुल 96 विकेट चटकाए हैं। भारत की तरफ से टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का कीर्तिमान अर्शदीप सिंह के नाम है, जिन्होंने कुल 100 विकेट चटकाए हैं।

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाज

अर्शदीप सिंह - 100 विकेट

हार्दिक पंड्या - 97 विकेट*

युजवेंद्र चहल - 96 विकेट

जसप्रीत बुमराह - 92 विकेट

भुवनेश्वर कुमार - 90 विकेट

एशिया कप 2025

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

21 Sept 2025 09:03 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs PAK: हार्दिक पंड्या ने फखर जमान को किया आउट और.. युजवेंद्र चहल को इस मामले में पीछे छोड़ा

