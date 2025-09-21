IND vs PAK: हार्दिक पंड्या ने फखर जमान को किया आउट और.. युजवेंद्र चहल को इस मामले में पीछे छोड़ा

IND vs PAK: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में ग्रुप स्टेज के बाद रविवार 21 सितंबर को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हुईं। इस बार दोनों प्रतिद्वंद्वी टीमें की भिड़ंत एशिया कप 2025 के सुपर-4 में हुईं। इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। भारत के लिए यह फैसला मिलाजुला भरा रहा, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ कैच छोड़े और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को हावी होने का मौका दिया। वहीं, ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने 35 वर्षीय पाकिस्तान ओपनर फखर जमान (15 रन) को तीसरे ओवर में पवेलियन भेजकर टीम को शुरुआती सफलता दिलाई।