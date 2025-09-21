Patrika LogoSwitch to English

सिंगर जुबीन गर्ग को BCCI देगी श्रद्धांजलि, गुवाहाटी में खास मौके पर होगा 40 मिनट का कार्यक्रम

बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "गुवाहाटी पहली बार आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप मैच की मेजबानी कर रहा है। 30 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच से महिला वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी।"

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 21, 2025

Zubeen Garg
सिंगर जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए फैंस (Photo Credit - IANS)

BCCI to pay tribute to singer Zubeen Garg: बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीती है। आगामी महिला वनडे वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की मेजबानी में हो रहा है। ऐसे में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पास चैंपियन बनने का मौका है।

मीडिया से बात करते हुए देवजीत सैकिया ने कहा, "गुवाहाटी पहली बार आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप मैच की मेजबानी कर रहा है। वॉर्म अप मैच पहले हुए हैं, लेकिन यह पहला मौका है, जब गुवाहाटी में वर्ल्ड कप के मैच खेले जाएंगे। 30 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच से महिला वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी।"

ओपनिंग सेरेमनी में होगा कार्यक्रम

उन्होंने कहा कि मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी का भी आयोजन होगा। आप सभी को पता है कि असम संगीत और संस्कृति के बड़े ब्रांड अंबेसडर जुबीन गर्ग का निधन हो गया है। असम के लिए यह बड़ी क्षति है। आईसीसी और बीसीसीआई इसे ध्यान में रखेगी और ओपनिंग सेरेमनी के दौरान जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी जाएगी। लगभग 40 मिनट का कार्यक्रम जुबीन गर्ग की याद में होगा। हम फिलहाल विचार कर रहे हैं कि किस कलाकार को मौका दिया जाए। श्रेया घोषाल का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है। वह विश्व कप के थीम सांग के साथ ही अपने 4-5 हिट गाने गाएंगी।

'भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मिल रहा समर्थन'

भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच हाल ही में तीन वनडे मैचों की सीरीज समाप्त हुई है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-2 से विजयी रही। इस पर बीसीसीआई के सचिव ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट टीम है। भारतीय टीम वनडे सीरीज में हारी जरूर, लेकिन प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। सीरीज का पहला मैच हम हारे, दूसरा मैच बड़े अंतर से जीते, वहीं तीसरे मैच में 413 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हम 369 तक पहुंचे। इस तरह हमारा प्रदर्शन वनडे सीरीज में अच्छा रहा।

देवजीत सैकिया ने कहा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता है। विश्व कप जीतने का भारतीय टीम के पास यह बहुत बड़ा अवसर है। भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है और विश्व कप के लिए हमारी टीम को समर्थन मिल रहा है।

सैकिया ने फिर किया BCCI सचिव पद के लिए नामांकन

बीसीसीआई में अध्यक्ष पद से लेकर कई बड़े पदों के लिए चुनाव होना है। जय शाह के आईसीसी अध्यक्ष बनने के बाद देवजीत सैकिया बीसीसीआई के सचिव बने थे। सैकिया ने सचिव पद के लिए फिर नामांकन किया है। सैकिया ने कहा कि मिथुन मन्हास, राजीव शुक्ला, अरुण धूमल सभी ने नामांकन किया है।

