सिंगर जुबीन गर्ग को BCCI देगी श्रद्धांजलि, गुवाहाटी में खास मौके पर होगा 40 मिनट का कार्यक्रम

उन्होंने कहा कि मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी का भी आयोजन होगा। आप सभी को पता है कि असम संगीत और संस्कृति के बड़े ब्रांड अंबेसडर जुबीन गर्ग का निधन हो गया है। असम के लिए यह बड़ी क्षति है। आईसीसी और बीसीसीआई इसे ध्यान में रखेगी और ओपनिंग सेरेमनी के दौरान जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी जाएगी। लगभग 40 मिनट का कार्यक्रम जुबीन गर्ग की याद में होगा। हम फिलहाल विचार कर रहे हैं कि किस कलाकार को मौका दिया जाए। श्रेया घोषाल का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है। वह विश्व कप के थीम सांग के साथ ही अपने 4-5 हिट गाने गाएंगी।