क्रिकेट

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इस दिन होगा टीम इंडिया का ऐलान, BCCI सचिव ने किया कन्फर्म

India vs West India: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज अक्टूबर में होगी। दोनों के बीच पहला टेस्ट 2 अक्टूबर से खेला जाएगा, जोकि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। वहीं भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में 10 अक्टूबर से शुरू होगा।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 21, 2025

West Indies
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (File Photo - IANS)

IND vs WI: एशिया कप 2025 की समाप्ति के बाद भारत दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम की मेजबानी करेगा। इस सीरीज के लिए अब तक भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान नहीं किया गया है। अब इसको लेकर बड़ा अपडेट बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने दिया है। उन्होंने रविवार को इस बात की पुष्टि की है कि जल्द वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का चयन किया जाएगा।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने रविवार को बीसीसीआई हेडक्वार्टर में कहा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए 23 या 24 को वर्चुअल माध्यम से बैठक होगी, जिसमें भारतीय टीम का चयन किया जाएगा।

अक्टूबर में भारत-वेस्टइंडीज के बीच होगी टेस्ट सीरीज

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज अक्टूबर में होगी। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट 2 अक्टूबर से खेला जाएगा, जोकि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। वहीं भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में 10 अक्टूबर से शुरू होगा। भारतीय टीम पहली बार शुभमन गिल की कप्तानी में घरेलू सरजमीं पर टेस्ट सीरीज खेलेगी। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने इंग्लैंड से पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबरी की थी, जोकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र की शुरुआत थी।

वेस्टइंडीज कर चुकी है टेस्ट स्क्वाड का ऐलान

भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का ऐलान पहले ही कर चुकी है। वेस्टइंडीज की टीम 2018-19 के बाद पहली बार भारत दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलने आ रही है। वेस्टइंडीज क्रिकेट की तरफ से टेस्ट टीम चयन को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। भारत दौरे पर जहां पूर्व कप्तान क्रैग ब्रैथवेट को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, वहीं महान बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल के बेटे तेगनारायण चंद्रपॉल को टीम में जगह दी है। इसके अलावा एलिक एथानजे को भी टीम में जगह दी गई है।

कीसी कार्टी, जोहान लेने और मिकाइल लुइस टीम में जगह नहीं बना सके हैं। खैरी पिएरे को पहली बार टेस्ट टीम में जगह दी गई है। उप-कप्तान जोमेल वारिकैन के बाद टीम के वह दूसरे प्रमुख स्पिनर होंगे। फरवरी-मार्च में होने वाले आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप के मद्देनजर स्पिनर गुडाकेश मोती को आराम दिया गया है। टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर की कैरेबियाई टीम को चौथे नंबर की टीम से कड़ी टक्कर मिलेगी।

वेस्टइंडीज टेस्ट टीम- रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वॉरिकन (उप-कप्तान), केवलन एंडरसन, एलिक एथनाजे, जॉन कैंपबेल, तेगनारायण चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खैरी पिएरे, जेडन सील्स।

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

21 Sept 2025 04:35 pm

