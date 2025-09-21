वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इस दिन होगा टीम इंडिया का ऐलान, BCCI सचिव ने किया कन्फर्म

भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का ऐलान पहले ही कर चुकी है। वेस्टइंडीज की टीम 2018-19 के बाद पहली बार भारत दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलने आ रही है। वेस्टइंडीज क्रिकेट की तरफ से टेस्ट टीम चयन को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। भारत दौरे पर जहां पूर्व कप्तान क्रैग ब्रैथवेट को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, वहीं महान बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल के बेटे तेगनारायण चंद्रपॉल को टीम में जगह दी है। इसके अलावा एलिक एथानजे को भी टीम में जगह दी गई है।