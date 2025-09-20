भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने मिलकर किया कमाल, वनडे में बनाया नया कीर्तिमान

हालाकि सीरीज के आखिरी मुकाबले में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया और महिला वनडे मैच में अब तक में सबसे ज्यादा कुल रन का रिकॉर्ड दर्ज किया। दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों टीमों ने मिलकर मैच में कुल 781 रन बनाए। इस तरह यह पहली बार है जब किसी महिला वनडे मैच का कुल स्कोर 700 रन के आंकड़े को पार कर गया हो।