भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने मिलकर किया कमाल, वनडे में बनाया नया कीर्तिमान

INDW vs AUSW: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में 43 रन से हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने भारत से महिला वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली है।
हालाकि सीरीज के आखिरी मुकाबले में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया और महिला वनडे मैच में अब तक में सबसे ज्यादा कुल रन का रिकॉर्ड दर्ज किया। दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों टीमों ने मिलकर मैच में कुल 781 रन बनाए। इस तरह यह पहली बार है जब किसी महिला वनडे मैच का कुल स्कोर 700 रन के आंकड़े को पार कर गया हो।
बेथ मूनी के शतक, जॉर्जिया वोल और एलिसे पेरी के अर्द्धशतक से ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस प्रारूप में अपने सर्वोच्च स्कोर की बराबरी की और टीम को 412 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। वहीं, हार के बावजूद भारत की ओर से साहसिक बल्लेबाजी की गई, लेकिन टीम 47 ओवरों में 369 रन ही बना सकी।
भारत vs ऑस्ट्रेलिया (20 सितंबर, 2025) - 781 रन
इंग्लैंड vs दक्षिण अफ्रीका (5 जुलाई, 2017) - 678 रन
भारत vs दक्षिण अफ्रीका (7 मई, 2025) - 651 रन
भारत vs दक्षिण अफ्रीका (19 जून, 2024) - 646 रन
ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड (3 अप्रैल, 2022) - 641 रन