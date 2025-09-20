Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

स्मृति मंधाना ने मचाया तहलका, वनडे इतिहास में लिखा नया कीर्तिमान, सिर्फ इतनी गेंदों में जड़ा शतक

IND-W vs AUS-W: बाएं हाथ के भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने महज 23 गेंदों में अपना पचासा पूरा किया और बाद में 50 गेंदों में शतक लगाने का कारनामा किया।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 20, 2025

Smriti Mandhana
भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Photo Credit - IANS)

IND-W vs AUS-W: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने शनिवार को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच के दौरान महिला वनडे में किसी भारतीय की ओर से सबसे तेज शतक बनाया। इतना ही नहीं वह महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली दूसरी क्रिकेटर भी बन गईं।

बाएं हाथ के बल्लेबाज ने महज 23 गेंदों में अपना अर्द्धशतक पूरा किया और बाद में 50 गेंदों में शतक लगाने का कारनामा किया। महिला क्रिकेट में इस प्रारूप में किसी भारतीय की ओर से कम गेंदों का सामना करते हुए सबसे तेज शतक है। इससे पहले उन्होंने 70 गेंद में आयरलैंड के खिलाफ शतक ठोका था। इस तरह उन्होंने महिला वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक के अपने रिकॉर्ड में सुधार किया।

ये भी पढ़ें

ICC ने फिर छिड़का पाकिस्तान के ‘जख्मों’ पर नमक, भारत-पाकिस्तान मैच पर लिया यह निर्णय
क्रिकेट
Salman Ali Agha and match referee Andy Pycroft

स्मृति मंधाना 125 रन बनाकर हुई आउट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे महिला वनडे मैच में स्मृति मंधाना ने कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और मैदान के चारों ओर आकर्षक बल्लेबाजी कर सभी का ध्यान अपनी तरफ से आकर्षित कर लिया। स्मृति मंधाना ने 63 गेंदों का सामना करते हुए 17 चौके और 5 छक्के संग शानदार 125 रन बनाकर आउट हुईं।

विश्व में महिला क्रिकेट में सबसे तेज शतक

मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 45 गेंद vs न्यूजीलैंड (2012-13)
स्मृति मंधाना (भारत)- 50 गेंद vs ऑस्ट्रेलिया (2025)
करेन रोल्टन (ऑस्ट्रेलिया) - 57 गेंद vs साउथ अफ्रीका (2000-01)
बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया) - 57 गेंद vs भारत (2024-25)
सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड - 59 गेंद vs आयरलैंड (2018)
चमारी अट्टापट्टू (श्रीलंका) - 60 गेंद vs न्यूजीलैंड ( 2023)

भारत की तरफ से महिला वनडे में सबसे तेज शतक 

स्मृति मंधाना- 50 गेंद vs ऑस्ट्रेलिया (2025)
स्मृति मंधाना- 70 गेंद vs आयरलैंड (2025)
हरमनप्रीत कौर- 87 गेंद vs दक्षिण अफ्रीका(2024)
हरमनप्रीत कौर- 90 गेंद vs ऑस्ट्रेलिया(2017)
जेमिमा रोड्रिग्स- 90 गेंद vs आयरलैंड(2025)
हरलीन देयोल- 98 गेंद vs वेस्टइंडीज (2024)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

20 Sept 2025 07:42 pm

Published on:

20 Sept 2025 07:14 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / स्मृति मंधाना ने मचाया तहलका, वनडे इतिहास में लिखा नया कीर्तिमान, सिर्फ इतनी गेंदों में जड़ा शतक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.