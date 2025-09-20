स्मृति मंधाना ने मचाया तहलका, वनडे इतिहास में लिखा नया कीर्तिमान, सिर्फ इतनी गेंदों में जड़ा शतक

बाएं हाथ के बल्लेबाज ने महज 23 गेंदों में अपना अर्द्धशतक पूरा किया और बाद में 50 गेंदों में शतक लगाने का कारनामा किया। महिला क्रिकेट में इस प्रारूप में किसी भारतीय की ओर से कम गेंदों का सामना करते हुए सबसे तेज शतक है। इससे पहले उन्होंने 70 गेंद में आयरलैंड के खिलाफ शतक ठोका था। इस तरह उन्होंने महिला वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक के अपने रिकॉर्ड में सुधार किया।