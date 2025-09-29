भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 में खेले गए मुक़ाबले में फैंस कोहली-कोहली के नारे लगाकर हारिस रऊफ को छड़ने लगे। जवाब में रऊफ ने बाउंड्री पर 'प्लेन क्रैश' का इशारा किया। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारतीय और पाकिस्तानी सेना के बीच तनाव देखने को मिला था। इस दौरान पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने भारतीय वायुसेना का एक प्लेन मार गिराया है। रऊफ इसी को लेकर इशारा कर रहे थे।