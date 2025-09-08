Asia Cup 2025 Live Streaming: फैंस को बड़ा झटका! JioHotstar नहीं इस एप पर आएंगे मैच, बिना सब्स्क्रिप्शन नहीं देख पाएंगे एशिया कप

Asia Cup 2025 Live Streaming: एशिया कप 2025 की शुरुआत कल यानि 9 सितम्बर से होने जा रही है। यह टूर्नामेंट कहां टेलीकास्ट होगा और इसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग किस एप पर आएगी। इसकी घोषणा हो गई है। फैंस को बड़ा झटका लगा है। इस बार एशिया कप जियो हॉटस्टार पर नहीं आयेगा। ऐसे में उन्हें इस टूर्नामेंट को देखने के लिए नया सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आइए जानते हैं कि आप एशिया कप 2025 को कब, कहां और कैसे देख सकते हैं?