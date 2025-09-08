Asia Cup 2025 Live Streaming: फैंस को बड़ा झटका! JioHotstar नहीं इस एप पर आएंगे मैच, बिना सब्स्क्रिप्शन नहीं देख पाएंगे एशिया कप

Asia Cup 2025 Live Streaming: एशिया कप 2025 की शुरुआत कल यानि 9 सितम्बर से होने जा रही है। यह टूर्नामेंट कहां टेलीकास्ट होगा और इसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग किस एप पर आएगी। इसकी घोषणा हो गई है। फैंस को बड़ा झटका लगा है। इस बार एशिया कप जियो हॉटस्टार पर नहीं आयेगा। ऐसे में उन्हें इस टूर्नामेंट को देखने के लिए नया सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आइए जानते हैं कि आप एशिया कप 2025 को कब, कहां और कैसे देख सकते हैं?
Asia Cup का पहला मुक़ाबला अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच मंगलवार यानि 9 सितम्बर को खेला जाएगा।
अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच यह मुक़ाबला अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
अफगानिस्तान और हांगकांग मैच भारतीय समयानुसार शाम 8.00 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का टॉस 7. 30 बजे होगा।
एशिया कप 2025 के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।
इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में सोनी लिव ऐप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।