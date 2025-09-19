Asia Cup 2025: मैच के दौरान हुई पिता की मौत, फिर भी डटा रहा श्रीलंकाई खिलाड़ी, खबर मिलते ही चौंक गए मोहम्मद नबी

मैच का हाल -

मैच में अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान टीम की शुरुआत बहुत ही खराब रही। टीम ने सिर्फ 71 रन के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन आखिर के ओवरों में राशिद खान और मोहम्मद नबी की तूफानी बैटिंग से अफगानिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर के खेल में 169 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में श्रीलंकाई टीम ने दमदार खेल दिखाया। श्रीलंका के लिए कुसल मेंडिस ने सबसे ज्यादा 52 गेंद में 74 रनों की पारी खेली। इसके अलावा कुसल परेरा ने 28 और कामिंदु मेंडिस ने 24 रनों का योगदान दिया। इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने सुपर-4 में अपनी जगह बना ली, जबकि अफगानिस्तान को एशिया कप से बाहर होना। वहीं इस ग्रुप से बांग्लादेश सुपर-4 में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी है।