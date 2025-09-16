तो क्या एशिया कप से बहार हो जाएगा पाकिस्तान? भारत के साथ ग्रुप ए से यूएई करेगा सुपर फोर के लिए क्वालीफाई!

Pakistan vs UAE, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दरअसल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया था। जिसके बाद पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की शिकायत की थी और उन्हें हटाने की मांग की थी। लेकिन अब खबर आई है कि आईसीसी ने पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग खारिज कर दी है।
पाकिस्तान ने कहा था कि अगर मैच रैफरी को नहीं हटाया गया तो वह यूएई के खिलाफ होने वाला मुक़ाबला नहीं खेलेगा। लेकिन आईसीसी ने पायक्रॉफ्ट को हटाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की टीम अब एशिया कप से हटेगी। अगर वह ऐसा करती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और यूएई सुपर फोर में जगह बना लेगी।
सलमान आगा की अगुवाई में पाकिस्तान कल दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में यूएई से भिड़ेगी। पाकिस्तान यहां कुछ चोटों के साथ पहुंचा है। उनके गेंदबाज अनुशासित और नए-नए अंदाज में खेल रहे हैं, लेकिन भारत के खिलाफ बल्लेबाजी का पतन - एक आशाजनक शुरुआत के बाद 127 रन पर नौ विकेट - सवालों के घेरे में है। यह मुकाबला उनके बल्लेबाज़ों को यह दिखाने का मौका देता है कि एक खराब प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट को परिभाषित नहीं करता।
सईम अयूब शीर्ष क्रम में व्यवस्थित दिखे हैं, और साहिबज़ादा फरहान ने दबाव वाले मैचों में जरूरी शांत स्वभाव दिखाया है। स्वाभाविक रूप से आक्रामक खिलाड़ी, फखर जमान जानते होंगे कि टीम को एक स्थिर शुरुआत के बाद साफ-सुथरे स्ट्राइक की जरूरत है।
कप्तानी में नए लेकिन शांतचित्त सलमान आगा को बीच के ओवरों में लय बनानी होगी। हसन नवाज, मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नवाज के पास ऐसे स्ट्रोक्स हैं जो अगर उन्हें सही मंच मिले तो स्कोर को मजबूत बनाए रख सकते हैं। गेंदबाजी के मोर्चे पर, पाकिस्तान का आक्रमण काफी मजबूत है। शाहीन अफरीदी की बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी किसी भी शीर्ष क्रम को परेशान कर सकती है, और हारिस रऊफ का अंतिम छोर पर नियंत्रण बेहद अहम है। अबरार अहमद की लेग स्पिन विविधता देती है, और युवा सैम अयूब की स्पिन ने उन्हें इस प्रतियोगिता में पांच विकेट दिलाए हैं - संतुलन की तलाश कर रही टीम के लिए एक उत्साहजनक संकेत।
इस बीच, यूएई ओमान को 42 रनों से हराने के बाद पूरी तरह से तैयार है। उनके कप्तान मुहम्मद वसीम ने 54 गेंदों में 69 रनों की पारी खेलकर धैर्य और शक्ति का परिचय दिया। अलीशान शराफू ने एक जीवंत अर्धशतक बनाया, और आसिफ खान, जिन्हें अपने शॉट्स खेलने में मजा आता है, उनकी बल्लेबाजी को गहराई देते हैं।
अगर शुरुआती विकेट गिर जाते हैं, तो राहुल चोपड़ा की पारी को संभालने की क्षमता भी काम आ सकती है। जुनैद सिद्दीकी, हैदर अली और मुहम्मद जवादुल्लाह की अगुवाई में उनकी गेंदबाजी टीम पाकिस्तान के शीर्ष क्रम पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखेगी।
दुबई की परिस्थितियाँ दोनों टीमों की कड़ी परीक्षा लेंगी। रोशनी में पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होती है, लेकिन बल्लेबाजों के लिए आसान हो जाती है। बीच के ओवरों में स्पिनरों की भूमिका अहम हो सकती है जो एक मजबूत लाइन बनाए रखते हैं। शाम को ओस पड़ने से बल्लेबाजी आसान हो सकती है, इसलिए टॉस जीतने वाले कप्तान पहले गेंदबाजी करने की संभावना रखते हैं। 170-180 के आसपास का स्कोर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को कुछ काम करने का मौका दे सकता है।
पाकिस्तान के लिए, यह सिर्फ़ अंक तालिका में अंकों की बात नहीं है; यह लय और विश्वास की बात है। यूएई के लिए, यह कौशल और जज्बे का मेल है और जितना हो सके मुकाबले में बने रहना है। किसी भी टीम के लिए अच्छी शुरुआत संतुलन को तेज़ी से बदल सकती है।
दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11-
पाकिस्तान - साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ/सुफियान मुकीम, अबरार अहमद।
संयुक्त अरब अमीरात - अलीशान शराफू, मुहम्मद वसीम (कप्तान), मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, ध्रुव पाराशर, हैदर अली, मुहम्मद रोहिद खान, मुहम्मद जवादुल्लाह, जुनैद सिद्दीकी।