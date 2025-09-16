तो क्या एशिया कप से बहार हो जाएगा पाकिस्तान? भारत के साथ ग्रुप ए से यूएई करेगा सुपर फोर के लिए क्वालीफाई!

कप्तानी में नए लेकिन शांतचित्त सलमान आगा को बीच के ओवरों में लय बनानी होगी। हसन नवाज, मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नवाज के पास ऐसे स्ट्रोक्स हैं जो अगर उन्हें सही मंच मिले तो स्कोर को मजबूत बनाए रख सकते हैं। गेंदबाजी के मोर्चे पर, पाकिस्तान का आक्रमण काफी मजबूत है। शाहीन अफरीदी की बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी किसी भी शीर्ष क्रम को परेशान कर सकती है, और हारिस रऊफ का अंतिम छोर पर नियंत्रण बेहद अहम है। अबरार अहमद की लेग स्पिन विविधता देती है, और युवा सैम अयूब की स्पिन ने उन्हें इस प्रतियोगिता में पांच विकेट दिलाए हैं - संतुलन की तलाश कर रही टीम के लिए एक उत्साहजनक संकेत।