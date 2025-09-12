Asia Cup 2025: पाकिस्तान ने दर्ज की बड़ी जीत, ओमान को 67 रन पर ढेर कर बटोरे 2 अंक

ओमान के लिए आमिर कलीम और शाह फैजल ने घातक गेंदबाजी की। कलीम ने 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि फैजल ने 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट लिए। टॉस के समय में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने बड़ा स्कोर बनाने के उद्देश्य से पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। ओमान के गेंदबाजों ने पाकिस्तान के इस मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया है। ओमान ने गेंदबाजी में दम तो दिखाया लेकिन बल्लेबाजी के दौरान प्रभावित नहीं कर सकी और पूरी टीम 67 रन पर ढेर हो गई। अब पाकिस्तान 14 सितंबर को भारतीय टीम के खिलाफ मैदान पर उतरेगा।