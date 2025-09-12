Patrika LogoSwitch to English

Asia Cup 2025: पाकिस्तान ने दर्ज की बड़ी जीत, ओमान को 67 रन पर ढेर कर बटोरे 2 अंक

Asia Cup 2025 4th Match Score: एशिया कप 2025 के चौथे मुकाबले में पाकिस्तान न ओमान को हराकर जीत के साथ अभियान का आगाज किया है। ओमान 161 रन के लक्ष्य के जवाब में सिर्फ 67 रन ही बना सकी और 93 रन से मुकाबला हार गई।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 12, 2025

Pakistan vs oman asia cup 2025
पाकिस्तान ने ओमान को हराया (फोटो- ACC)

PAK vs Oman Highlights: एशिया कप 2025 में शुक्रवार को ग्रुप A का दूसरा मुकाबला खेला गया, जहां पाकिस्तान और ओमान की टीम ने अपने अभियान का आगाज किया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 160 रन बनाए। कप्तान सलमान आगा और सलामी बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाए लेकिन मोहम्मद हारिस ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और टीम को 160 तक पहुंचाने में मदद की। 161 रने के जवाब में ओमान की टीम 16.4 ओवर में सिर्फ 67 रन बना सकी। इस तरह 93 रन से मुकाबला जीत पाकिस्तान ने 2 अंक हासिल कर लिए।

सैम आयुब का नहीं खुला खाता

इससे पहले दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सलमान आगा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर सैम अयूब बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद साहिबजादा फरहान और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस ने पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 85 रन की साझेदारी की। फरहान 29 गेंद पर 29 रन बनाकर आउट हुए, तब पाकिस्तान का स्कोर 11 ओवर में 89 था।

तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए मोहम्मद हारिस ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया और 43 गेंद पर 3 छक्के और 7 चौके की मदद से 66 रन की पारी खेली। हारिस तीसरे विकेट के रूप में जब आउट हुए, उस समय पाकिस्तान का स्कोर 12.5 ओवर में 102 था। हारिस के आउट होने के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा (0) और हसन नवाज (9) रन बनाकर आउट हुए। लगातार विकेट गिरने की वजह से पाकिस्तान की रन गति में गिरावट आई। फखर जमान ने 16 गेंद में 23 और मोहम्मद नवाज ने 10 गेंद पर 19 रन बनाकर स्कोर को 160 रन तक पहुंचाया।

ओमान के लिए आमिर कलीम और शाह फैजल ने घातक गेंदबाजी की। कलीम ने 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि फैजल ने 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट लिए। टॉस के समय में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने बड़ा स्कोर बनाने के उद्देश्य से पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। ओमान के गेंदबाजों ने पाकिस्तान के इस मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया है। ओमान ने गेंदबाजी में दम तो दिखाया लेकिन बल्लेबाजी के दौरान प्रभावित नहीं कर सकी और पूरी टीम 67 रन पर ढेर हो गई। अब पाकिस्तान 14 सितंबर को भारतीय टीम के खिलाफ मैदान पर उतरेगा।

एशिया कप 2025

Cricket News

Published on:

12 Sept 2025 11:38 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: पाकिस्तान ने दर्ज की बड़ी जीत, ओमान को 67 रन पर ढेर कर बटोरे 2 अंक

