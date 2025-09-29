Asia Cup 2025: मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर पाकिस्तानी कप्तान ने दिया बयान, कहा – तो क्या करेंगे…

एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इस विवाद में पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा भी कूद गए हैं। खिताबी मैच में करारी हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगा ने कहा, "मैंने ऐसा पहली बार देखा है। इस टूर्नामेंट में जो कुछ भी हुआ, वह बहुत बुरा था। मुझे उम्मीद है कि यह किसी न किसी स्तर पर रुकेगा, क्योंकि यह क्रिकेट के लिए बुरा है। फाइनल में जो कुछ भी हुआ, वह पिछली सभी घटनाओं का परिणाम था। बेशक, एसीसी अध्यक्ष विजेताओं को ट्रॉफी देंगे। अगर आप उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो आप इसे कैसे लेंगे?"