Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025: मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर पाकिस्तानी कप्तान ने दिया बयान, कहा – तो क्या करेंगे…

भारत ने एशियन क्रिकेट परिषद (ACC) के प्रमुख और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इस पूरे एशिया कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा इससे तिलमिलाए हुए हैं। उन्होंने भारतीय टीम पर खेल का अनादर करने का आरोप लगाया है।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Sep 29, 2025

Pakistan Captain warns Team India

पाकिस्‍तान के कप्‍तान सलमान आगा। (फोटो सोर्स: IANS)

एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इस विवाद में पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा भी कूद गए हैं। खिताबी मैच में करारी हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगा ने कहा, "मैंने ऐसा पहली बार देखा है। इस टूर्नामेंट में जो कुछ भी हुआ, वह बहुत बुरा था। मुझे उम्मीद है कि यह किसी न किसी स्तर पर रुकेगा, क्योंकि यह क्रिकेट के लिए बुरा है। फाइनल में जो कुछ भी हुआ, वह पिछली सभी घटनाओं का परिणाम था। बेशक, एसीसी अध्यक्ष विजेताओं को ट्रॉफी देंगे। अगर आप उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो आप इसे कैसे लेंगे?"

पुरस्कार वितरण समारोह में 90 मिनट से ज्यादा की देरी हुई

पुरस्कार वितरण समारोह शुरू होने में 90 मिनट से ज्यादा की देरी हुई। भारत ने एशियन क्रिकेट परिषद (ACC) के प्रमुख और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इस पूरे एशिया कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा इससे तिलमिलाए हुए हैं। उन्होंने भारतीय टीम पर खेल का अनादर करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा, "भारत ने इस टूर्नामेंट में जो किया, वह बेहद निराशाजनक है। वे हाथ न मिलाकर हमारा नहीं, बल्कि क्रिकेट का अपमान कर रहे हैं। अच्छी टीमें ऐसा नहीं करतीं। हम ट्रॉफी के साथ अकेले पोज देने गए थे, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते थे। हम वहीं खड़े रहे और अपने मेडल लिए। मैं कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने बहुत अपमानजनक व्यवहार किया है।"

'नो हैंडशेक विवाद' 14 सितंबर को तब शुरू हुआ, जब भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद 21 सितंबर को सुपर-4 मुकाबले में भी टीम इंडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। रविवार को फाइनल में भी यही देखने को मिला। आगा ने दावा किया है कि सूर्यकुमार यादव ने 9 सितंबर को टूर्नामेंट से पहले कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे हाथ मिलाया था।

आगा ने कहा, "सूर्यकुमार ने टूर्नामेंट की शुरुआत में मुझसे अकेले में हाथ मिलाया था। टूर्नामेंट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और जब हम रेफरी की मीटिंग में मिले थे, तब भी उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। लेकिन जब वह कैमरे के सामने होते हैं, तो हमसे हाथ नहीं मिलाते। मुझे यकीन है कि वह उनको दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर उन पर निर्भर होता, तो वह मुझसे हाथ मिलाते।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

29 Sept 2025 02:23 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर पाकिस्तानी कप्तान ने दिया बयान, कहा – तो क्या करेंगे…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

एशिया कप 2025

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर भारत को किया सपोर्ट

Team India
क्रिकेट

इस खिलाड़ी ने कराया पाकिस्तान का बंटाधार, ‘रन मशीन गेंदबाज’ बताकर वसीम अकरम ने निकाली भड़ास

Wasim Akram angry on Haris Rauf
क्रिकेट

Asia Cup 2025: गिल- सूर्य फ्लॉप, इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन, टॉप 10 में तीन भारतीय

क्रिकेट

मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर होटल भागे… भारत ने काल्पनिक ट्रॉफी के साथ मनाया जश्‍न, जानें क्‍या-क्‍या ड्रामा हुआ एक घंटे में 

Mohsin Naqvi ran away to hotel with trophy
क्रिकेट

एशिया कप खत्म, कल से शुरू हो रहा है महिला वनडे वर्ल्ड कप, जानें कब, कहां और कैसे देखें भारतीय टीम के मैच

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.