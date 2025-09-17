Asia Cup 2025: भारत से नाराज़ हुआ पाकिस्तान, UAE के खिलाफ मैच खेलने से किया इंकार! एक घंटे के लिए टला मुक़ाबला

दरअसल, विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने आईसीसी को पत्र लिखकर मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी। लेकिन आईसीसी ने यह मांग ठुकरा दी। अब खबर है कि पायक्रॉफ्ट ही पाकिस्तान बनाम यूएई मैच के रेफरी रहेंगे। इसी वजह से पाकिस्तान टीम में असंतोष बढ़ गया है और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि टीम मुकाबले से हटने का फैसला भी ले सकती है। अगर पाकिस्तान की टीम मैच नहीं खेलती है तो यूएई को वॉकओवर के जरिए दो अंक मिल जाएंगे, जिससे मेजबान टीम सुपर-4 स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाएगी।