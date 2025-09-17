Asia Cup 2025: भारत से नाराज़ हुआ पाकिस्तान, UAE के खिलाफ मैच खेलने से किया इंकार! एक घंटे के लिए टला मुक़ाबला

Pakistan vs UAE, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का 10वां मुकाबला पाकिस्तान और यूएसई के बीच खेला जाना है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुक़ाबले को एक घंटे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। क्रिकबज के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मैच को एक घंटे के लिए आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है, आगे की बातचीत जारी है। यह भी खबर है कि पाकिस्तान टीम होटल से निकलकर स्टेडियम की ओर जा रही है। अभी यह साफ़ नहीं है कि पायक्रॉफ्ट मैच ऑफिशल रहेंगे या नहीं।
दरअसल, विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने आईसीसी को पत्र लिखकर मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी। लेकिन आईसीसी ने यह मांग ठुकरा दी। अब खबर है कि पायक्रॉफ्ट ही पाकिस्तान बनाम यूएई मैच के रेफरी रहेंगे। इसी वजह से पाकिस्तान टीम में असंतोष बढ़ गया है और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि टीम मुकाबले से हटने का फैसला भी ले सकती है। अगर पाकिस्तान की टीम मैच नहीं खेलती है तो यूएई को वॉकओवर के जरिए दो अंक मिल जाएंगे, जिससे मेजबान टीम सुपर-4 स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाएगी।
14 सितंबर:
भारत के खिलाड़ियों द्वारा हाथ नहीं मिलाने की घटना के बाद पाकिस्तान कप्तान सलमान अली आगा ने पोस्ट-मैच प्रेज़ेंटेशन में हिस्सा लेने से इनकार किया। टीम के कोच माइक हेसन ने भी भारत के रवैये पर नाराजगी जताई।
15 सितंबर:
पाकिस्तान टीम मैनेजर नवेद चीमा ने आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट भारत का पक्ष ले रहे हैं। पीसीबी ने मांग की कि एशिया कप में उनके मैचों से पायक्रॉफ्ट को तुरंत हटाया जाए।
16 सितंबर:
आईसीसी ने पीसीबी की मांग ठुकरा दी और पायक्रॉफ्ट को हटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीसीबी ने धमकी दी कि अगर पायक्रॉफ्ट मैच रेफरी रहे तो टीम मैदान पर नहीं उतरेगी। पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी, लेकिन तय कार्यक्रम के अनुसार आईसीसी अकादमी ग्राउंड पर नेट प्रैक्टिस की। इसी दिन पीसीबी ने आईसीसी को दूसरा पत्र लिखकर अपनी मांग दोहराई।
17 सितंबर:
पाकिस्तान टीम बस होटल से थोड़ी देरी के बाद स्टेडियम के लिए रवाना हुई। फिलहाल मैच को एक घंटे के लिए टाल दिया गया है।